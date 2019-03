NBA | D' Angelo Russell non ha dubbi | ' Sono io il giocatore più migliorato

All-Star Game NBA 2019 – Scelto il sostituto di Oladipo : prima convocazione per D’Angelo Russell : Dopo l’infortunio accorsogli lo scorso 23 gennaio, Victor Oladipo non potrà prendere parte all’ All-Star Game NBA 2019 : al suo posto convocato D’Angelo Russell Dopo aver svelato l’intero lotto dei titolari del prossimo All-Star Game NBA, la lega ha reso note anche le riserve, fra le quali però figura il nome di Victor Oladipo , infortunatosi lo scorso 23 gennaio. Il problema fisico della stella dei Pacers durerà fino a fine stagione, dunque ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...