Meteo | da giovedì ondata di maltempo sull’Italia | pioggia | neve e vento al nord

Meteo - le previsioni di domani giovedì 28 febbraio : Meteo, le previsioni di domani giovedì 28 febbraio Il mese di febbraio si chiude con una forte anomalia termica. Le temperature sono salite fino a 25 gradi sulle pianure del Nord e un caldo fuori norma si è registrato anche in montagna con zero termico sopra i 4000 metri. Il clima non cambierà per diversi giorni ...

Previsioni Meteo Lombardia : nuvole in arrivo tra giovedì e venerdì : Da oggi e fino al mattino di giovedì una struttura anticiclonica porta sulla Lombardia correnti asciutte dai quadranti settentrionali: in generale sereno o poco nuvoloso eccetto qualche nube in transito, precipitazioni assenti, temperature stazionarie. Queste le indicazioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa regionale. Tra giovedì e venerdì prossimi, invece, è atteso il passaggio di un impulso freddo in quota con momentaneo aumento della ...

Meteo : in Lombardia nuvole in arrivo tra giovedì e venerdì : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Da oggi e fino al mattino di giovedì una struttura anticiclonica porta sulla Lombardia correnti asciutte dai quadranti settentrionali: in generale sereno o poco nuvoloso eccetto qualche nube in transito, precipitazioni assenti, temperature stazionarie. Queste le indicaz

Meteo - le previsioni di giovedì 21 febbraio : Meteo, le previsioni di giovedì 21 febbraio Sarà un’altra giornata tipicamente primaverile su tutto il Paese. Le temperature saliranno fino a 18 gradi in un contesto soleggiato. Ma un’insidia è dietro l'angolo: da sabato, soprattutto al Centro Sud, ritorna il freddo invernale e la neve a bassa quota Parole ...

Meteo - le previsioni di giovedì 14 febbraio : Meteo, le previsioni di giovedì 14 febbraio Splende il sole su quasi tutta Italia. Cieli sereni al Nord e al Centro, con le temperature in aumento. Qualche nuvola al Sud, dove è previsto un forte vento quasi ovunque. LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo - le previsioni di domani giovedì 7 febbraio - : Fino a venerdì anticiclone in rinforzo con tempo buono e generalmente mite su tutte le regioni. E' previsto un peggioramento nel weekend per l'arrivo di una perturbazione atlantica con nuove piogge e ...

Meteo - le previsioni di domani giovedì 24 gennaio : Meteo, le previsioni di domani giovedì 24 gennaio Entra nel vivo la violenta ondata di maltempo che sta interessando molte regioni italiane da Nord a Sud. La neve non mollerà la presa anche nella giornata di giovedì, accompagnata da forti venti settentrionali e mari agitati LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo Roma : pioggia e vento fino a giovedì - poi torna il sole : Le previsioni Meteo per la settimana in corso segnalano maltempo, abbastanza scontato, su tutto il territorio italiano. In particolare, già dalla giornata di ieri, sullo Stivale è in atto una forte ondata di aria gelida trasportata dal soffio del Vortice Polare. Con un considerevole conseguente calo delle temperature e nevicate possibili anche a quote bassissime. Il picco dell’ondata di freddo ci sarà fra mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio e ...

Meteo : in Lombardia perturbazione in arrivo - ma da giovedì torna il sole : Milano, 22 gen. (AdnKronos) - La discesa di una saccatura da nord determina la formazione di un minimo sul Mediterraneo che, tra domani e giovedì, porterà tempo perturbato su tutta la Lombardia, con possibili deboli nevicate su pianura e Appennino. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo