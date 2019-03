La Consulta rafforza lo “scudo” per i parlamentari | serve ok della Camera di appartenenza

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) A sedici anni dalla sua approvazione il Lodo Schifani, più volte finito davanti allache ha dichiarato parzialmente illegittimi alcuni articoli, regge all’urto di una eccezione di costituzionalità sollevata dal gip di Bologna nell’ambito del processo Aemilia e nei cui atti erano confluiti i tabulati telefonici dell’ex senatore di Idea Carlo Giovanardi. L’ex ministro è indagato per minaccia a corpo politico, amministrativo e giudiziario dello Stato, minaccia a pubblico ufficiale, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, con l’aggravante mafiosa, e i tabulati delle telefonate di alcuni indagati, in contatto con il parlamentare, sono finiti agli atti dell’inchiesta.I giudici devono sempre chiedere autorizzazione al Parlamento I magistrati hanno stabilito non è incostituzionale l’articolo 6 comma 2legge 140 del 2003, il Lodo ...

