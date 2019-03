Juve | Bentancur vuole una maglia da titolare contro l' Atletico

Juve-Udinese - riecco Bentancur : con l'Atletico vuole una maglia da titolare : Le maglie da assegnare in vista di Juventus-Atletico Madrid sono due, massimo tre. Una di queste se la giocano Rodrigo Bentancur ed Emre Can, con il tedesco in fortissima rimonta. Ma l'uruguaiano ha ...

Juventus - Bentancur al posto di Khedira in Champions League contro l'Atletico Madrid : Ieri sera, dopo il walkaround al Wanda Metropolitano, la Juventus si è recata in hotel a Madrid e la squadra ci resterà fino alle 19 di oggi quando i giocatori usciranno per salire in pullman e per spostarsi allo stadio. Questa mattina i bianconeri hanno svolto il risveglio muscolare in albergo per prepararsi al meglio alla partita odierna. Massimiliano Allegri pare aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione e dunque non sarebbero state ...

Probabili formazioni/ Atletico Madrid Juventus : diretta tv - Khedira o Bentancur? : Probabili formazioni Atletico Madrid Juventus: diretta tv, notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita d'andata, ottavi di Champions League.

Juventus - verso l’Atletico Madrid : Costa c’è - ballottaggio Emre Can-Khedira-Bentancur : L’attesa è quasi finita, la Juventus può iniziare a preparare la supersfida europea contro l’Atletico Madrid di mercoledì sera senza più ostacoli davanti e con tante buone notizie. Douglas Costa è recuperato, Allegri può così chiudere la porta di un’infermeria vuota ad esclusione di Rugani, le cui condizioni andranno valutate da qui a mercoledì, e del lungodegente Cuadrado che ne avrà ancora per parecchio tempo. Insomma i bianconeri arrivano ...

Juventus - contro il Sassuolo dovrebbero esserci Dybala - Alex Sandro e Bentancur : La Juventus prepara alla Continassa la sfida di domenica contro il Sassuolo. L’obiettivo è tornare a vincere per allontanare le critiche e tenere a debita distanza il Napoli, che nel turno scorso ha rosicchiato due punti. Non è vera crisi, ma sicuramente è il primo momento difficile dei bianconeri in questa stagione e per superarlo Allegri ha già deciso di schierare tutti i big a sua disposizione: dovrebbero tornare infatti i titolari Dybala, ...

Juventus - contro la Lazio Allegri fa un moderato turn-over : in campo Rugani e Bentancur : Ieri sera la Juventus ha fatto il suo arrivo a Roma e si è subito recata in hotel per il ritiro. I bianconeri, oggi, staranno in albergo fino alle 19 e poi usciranno per salire in pullman e recarsi allo stadio Olimpico per la partita di campionato contro la Lazio delle 20.30. Massimiliano Allegri per il match odierno avrà qualche assenza soprattutto a centrocampo dove non ci saranno Miralem Pjanic e Sami Khedira. Nonostante le loro defezioni il ...

Juventus - oggi terapie per Bentancur : è in dubbio per lunedì : Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Massimiliano Allegri, questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi in vista del match contro il Chievo. Per questa sfida, il tecnico livornese potrebbe avere qualche defezione a centrocampo. Infatti, lunedì, non ci sarà Miralem Pjanic che sarà squalificato. Il bosniaco, inoltre, nel match contro il Milan ha subito una contusione al polpaccio. Sia ieri che oggi ...

Juventus - Douglas Costa sta bene. Differenziato per Pjanic e Bentancur : TORINO - Dal caldo di Gedda al freddo umido della Continassa . La Juventus reduce dal successo della Supercoppa si ri-ambienta nel clima italiano, dopo il giorno di riposo concesso da Allegri. Intenso ...

Juventus - i postumi della Supercoppa : infortuni per Douglas Costa - Pjanic e Bentancur : Douglas Costa, Pjanic e Bentancur alle prese con qualche problema fisico dopo la Supercoppa italiana vinta dalla Juventus ieri La Juventus è rientrata all’alba a Torino, dopo aver vinto a Gedda la sua ottava Supercoppa Italiana. Per i calciatori oggi un giorno di riposo, hanno svolto lavoro di fisioterapia Douglas Costa che ieri è uscito dal campo anzitempo per un crampo ai polpacci, Pjanic (contusione al polpaccio sinistro) e ...

Juventus – Bentancur pronto a ripartire : “vacanze importanti - ma ora siamo concentrati” : Le sensazioni di Bentancur alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Bologna e Juventus al rientro dalle vacanze di Natale “Le vacanze sono state importanti per riposare un po’ e stare con la famiglia, ma ora siamo già concentrati per vincere la prossima sfida“. Rodrigo Bentancur è pronto a ripartire. Il centrocampista ha vissuto una prima parte di stagione straordinaria, crescendo di partita in partita. E non sono ...