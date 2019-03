optimaitalia

(Di mercoledì 6 marzo 2019)Dagiorni a questa parte diversi utenti italiani in possesso di unS8 possono finalmente testare l'del sistema operativo Android Pie qui in Italia. In attesa che tutte le varianti risultino abilitate a fare questo step, in primis quelle brandizzate TIM, occorre analizzareargomenti più specifici rispetto alla questione batteria, trattata su queste pagine nel corso dello scorcio finale di febbraio. Ad esempio, in tanti si stanno chiedendo cosa fare per riottenere ladelle.Come tanti sanno, infatti, l'in questione porta alla disabilitazione della funzione ed il discorso va ovviamente applicato anche al suddettoS8. L'argomento è molto dibattuto anche all'interno del forum ufficiale del produttore coreano, dove troviamo molti commenti in merito. A quali conclusioni possiamo giungere? Molte ...

GioPao9 : Addio a registrazione chiamate su #SamsungGalaxyS8 post aggiornamento: alcuni chiarimenti - OptiMagazine : Addio a registrazione chiamate su Samsung Galaxy S8 post aggiornamento: alcuni chiarimenti - CappelliniRoby : RT @michele_bravi: La casa nuova assomiglia sempre di più ad una casa. Ho detto addio al mio vecchio appartamento e alla sua cucina arancio… -