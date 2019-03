Scudetto Juve già matematico il 20 aprile contro la Fiorentina

26^ giornata : la Juventus ipoteca lo Scudetto : La squadra di Allegri corsara al San Paolo. Pjanic ed Emre Can regalano un successo che porta i bianconeri a +16 sul Napoli di Ancelotti. Ai partenopei non basta un gol di Callejon. Partita condizionata già al 26’ quando Rocchi espelle Meret per un fallo inesistente su Cristiano Ronaldo. Juve che passa sulla punizione con Pjanic che batte Ospina appena entrato al posto di Milik. Juve che amministra e raddoppia con Emre Can di testa su ...

TORINO - La Juventus ha vinto sul campo del Napoli nel posticipo del 26° turno ...

Napoli-Juventus 1-2 - Serie A : i bianconeri ipotecano lo Scudetto. Insigne si divora il pareggio su rigore : La Juventus ha definitivamente messo le mani sullo scudetto, i bianconeri hanno sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ora vantano 16 punti di vantaggio proprio sui partenopei quando mancano dodici turni al termine della stagione. I Campioni d’Italia hanno espugnato il San Paolo al termine di uno scontro diretto vibrante e hanno confermato di essere i padroni del campionato. Massimiliano Allegri opta ...

La Juve vola verso lo Scudetto con 16 punti di vantaggio : battuto 2-1 il Napoli. Insigne fallisce il rigore per il pari : LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI , 4-4-2,: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti. JuveNTUS , 4-3-3,: ...