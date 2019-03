Salone di Ginevra 2019 a trazione ibrida : L'Europa sceglie l'ibrido . E se non lo scrive in un foglio di carta, come nelle migliori tradizioni qui a Ginevra , dove si sono discussi e risolti dilemmi ben più pesanti, lo fa mettendo sul ...

Salone di Ginevra 2019 - va in onda il Talent Show dell’auto. Ma è un reality? : Salone di Ginevra 2019, anche l’auto ha il suo Talent Show. A caccia di ascolti tra il pubblico giovane a colpi di intelligenza artificiale e qualche inquadratura da stupore digitale. Oppure su quell’isola che non è, ma lo sembra così tanto. Quella Svizzera ricca e orologiaia sulle sponde del Lago Lemano, dove qualsiasi marchio automobilistico non gioca spalleggiato dalla politica che avrebbe in casa. Tutti Vip in una diplomatica ...

Salone Ginevra - l'elettrica Jaguar i-Pace è l'Auto dell Anno 2019 : Ginevra, 4 mar., askanews, - È il Suv elettrico della Jaguar, i-Pace l'Auto dell'Anno 2019. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da 60 giornalisti di settore ...

Parte il Salone di Ginevra - Fca svela prototipo della nuova Panda : Ginevra è pronta per l'89esima edizione del salone dell'auto. Il motor show apre al pubblico il 7 marzo, dopo i due giorni dedicati alla stampa, e anche quest'anno sarà una rassegna di rilievo, con gli ultimi sviluppi tecnologici sulla guida autonoma, la connettività digitale e i motori elettrici. Tra i protagonisti ci saranno sicuramente la Ferrari, con l'erede della 488 Gtb, e Fiat Chrysler, con un prototipo che anticipa la nuova Panda. Al ...

Korando IV - SsangYong presenta il nuovo Suv al Salone di Ginevra : La SsangYong presenta la quarta serie del SUV Korando al Salone di Ginevra 2019 . Ispirato al prototipo SIV-2, già mostrato dal marchio coreano di proprietà indiana al Salone 2016, il nuovo SsangYong ...

Salone di Ginevra 2019 - novità Porsche : foto - video e informazioni : ... cerchi in lega da 20 ed il pacchetto Sport Chrono, consente una risposta ancora più sportivo di telaio, motore e cambio, che per l'occasione è offerto di serie. Il cuore propulsivo delle nuove ...

GFG Style - Al Salone di Ginevra debutta la Kangaroo Concept : La GFG Style svela al Salone di Ginevra la Kangaroo Concept, definita come il primo esempio di Hyper-Suv a propulsione elettrica. Giorgetto e Fabrizio Giugiaro hanno voluto immaginare una futuribile auto da tempo libero che unisse i canoni della sportiva classica a quelli dei Suv, offrendo così la massima mobilità in ogni condizione. La prima Hyper-Suv. Lo stile della Kangaroo è un mix di elementi provenienti da mondi oggi ancora ...

Salone di Ginevra 2019 - novità Audi : foto - video e informazioni : Per la gioia degli appassionati della vettura firmata Audi Sport, i Quattro Anelli presentano la nuova limited edition Audi R8 Decennium . Come suggerito del nome, questa inedita versione della R8 ...

Salone di Ginevra 2019 - le proposte Bosch per guida autonoma e connettività : In Bosch lo avevano annunciato già alla presentazione dei dati di bilancio preliminari del 2018: tutto quello che verrà nei prossimi mesi e anni, seguirà due linee direttrici ben tracciate, e cioè guida autonoma e mobilità elettrica. Infatti, le novità con cui l’azienda tedesca si presenta al Salone di Ginevra parlano solo di questo. Ma hanno molto da dire. Tutto parte da una mobilità connessa e condivisa, per una popolazione mondiale che ...

Erede di Porsche debutta al Salone di Ginevra con il bolide elettrico : Si tratta del Salone di Ginevra, che arriva quest'anno alla sua 89esima edizione e che attirerà, come sempre, visitatori appassionati di motori da tutto il mondo. Ognuno avrà la possibilità di ...

Salone di Ginevra 2019 - novità Kia : foto - video e informazioni : Quattro le modalità di guida disponibili, Eco, Comfort, Sport ed Eco+, e due livelli di allestimento: Soul EV e Soul EV Designer Collection. La nuova Kia Soul EV sarà commercializzata nel Vecchio ...

Al via Salone di Ginevra - da Fca il prototipo della nuova Panda : Ginevra, askanews, - Ginevra è pronta per l'89esima edizione del salone dell'auto. Il motor show apre al pubblico il 7 marzo, dopo i due giorni dedicati alla stampa, e anche quest'anno sarà una ...