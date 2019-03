Pedofilia | prete condannato a 4 anni e 4 mesi a Prato

Pedofilia - si appartò con una bambina - prete condannato a 4 anni e 4 mesi : Lo avevano sorpreso i vicini di casa della famiglia della vittima. Era appartato nella sua auto con una bambina di dieci anni. Era accaduto nel luglio dell'anno scorso. E oggi, a distanza di qualche mese, don Paolo Glaentzer, il sacerdote 70enne di Calenzano, in provincia di Firenze, è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione, con l'accusa di Pedofilia. Aveva scelto il rito abbreviato e per lui la procura di Prato, ...

Scandalo Pedofilia nella chiesa cilena - l’ultima denuncia : “Violentato da un prete in cattedrale” : Nuovi risvolti nello Scandalo pedofilia che ha travolto la chiesa cilena: un uomo ha accusato un sacerdote di averlo violentato in una stanza della cattedrale metropolitana. La vittima ha raccontato che dopo aver denunciato i fatti è stato abbracciato dal cardinale e arcivescovo di Santiago il quale gli avrebbe chiesto di pregare per il suo molestatore.Continua a leggere

Prete e Chierichetto nelle fiamme dell'inferno - il Carnevale di Malo affronta la Pedofilia nella Chiesa : Il Carnevale che parla dell'attualità e solleva temi sociali e ambientali, come Viareggio, con la balena soffocata dalla plastica, o religiosi e di cronaca come la pedofilia . Alla sfilata dei carri di Malo, nella provincia di Vicenza, c'è spazio quest'anno anche per temi tristemente attuali come pedofilia, omofobia e violenza sulle donne. E fra ...

Pedofilia - testimonianze choc al summit : «Abusata per 13 anni - il prete mi fece anche abortire» : Città del Vaticano - Al summit sugli abusi sono state proiettate alcune testimonianze di vittime. Una di queste riguarda una giovane donna, la cui identità è stata protetta. Le...

Pedofilia - racconto choc al summit vaticano : “Abusata da prete per 13 anni - ho abortito 3 volte” : Il drammatico racconto di una donna africana al summit sulla Pedofilia nella chiesa in corso in vaticano. "Dall’età di 15 anni ho avuto relazioni sessuali con un prete e il sacerdote mi ha fatto abortire molto semplicemente perché egli non voleva usare profilattici o metodi contraccettivi, se non lo facevo mi picchiava"Continua a leggere

Usa - nuovo scandalo Pedofilia travolge la Chiesa : arrestato prete per rapporti con un minore : Thomas P. Ganley, 63 anni, prete cattolico, di Phillipsburg, nel New Jersey, è stato arrestato con l'accusa di pedoflia, dando vita ad un nuovo scandalo nella Chiesa cattolica: il sacerdote avrebbe avuto rapporti con la vittima, di cui non si conosce il sesso, per quattro anni dal 1990 al 1994. Il vescovo Checchio: "Non ne sapevo nulla".Continua a leggere

