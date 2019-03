liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019) Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - L'exregionale siciliano Paolo Ruggirello non è l'unico politico coinvolto nell'operazione anticondotta dai carabinieri diche all'alba di oggi hanno arrestato 25 persone. Inè finital'excomunale diIvana Inferrer

NicolaMorra63 : Bene 'Mercurio'. In #Puglia non c'è solo l'emergenza #Foggia, anche più a Sud la #Mafia si dà da fare. Ma la rispo… - Tony_studi : RT @iolanda_pitti: Un altro arresto per mafia indovinate di che partito? #facciamorete ?????? - TV7Benevento : Mafia: arresto ex deputato, in manette anche ex assessore Trapani Inferrera... -