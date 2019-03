Lavaggio del seme | una sicurezza per le coppie siero-discordanti

fondazioneserono

(Di martedì 5 marzo 2019) Si stima che il virus dell’HIV (Human Immunodeficiency Virus, virus dell’immunodeficienza umana) sia diffuso in tutto il mondo con 37 milioni di persone affette, di cui l’80% in età riproduttiva. Le, nelle quali il partner maschile è affetto da HIV e la partner femminile ènegativa, in cerca di una gravidanza si ritrovano a scontrarsi con problematiche come, ad esempio, l’utilizzo di contraccettivi di barriera, indispensabili per la protezione dall’infezione, che impediscono il successo riproduttivo. Di conseguenza tali, al fine di evitare la trasmissione dell’HIV, hanno necessità di accedere a sistemi riproduttivi più sicuri. Qui entrano in gioco le cliniche di PMA (procreazione medicalmente assistita) dove ildelè ormai considerato la miglior strategia per questeIldel liquido seminale è stato introdotto nel mondo ...

