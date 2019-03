Isola | Alessia Marcuzzi nella bufera mediatica per il confronto Corona-Fogli

Ascolti Isola dei Famosi : Fabrizio Corona non aiuta Alessia Marcuzzi : Fabrizio Corona non basta ad Alessia Marcuzzi: l’Isola dei Famosi non decolla Tanto rumore per nulla. L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi non ha brillato: gli Ascolti e lo share si sono mantenuti in linea ai precedenti appuntamenti. Non è bastato lo ‘show’ di Fabrizio Corona contro un uomo di 70 anni che ha rischiato di sentirsi male in diretta, accusandolo di avere una moglie traditrice da quattro anni e di ...

Isola dei Famosi 2019 - gaffe di Alessia Marcuzzi che spoilera l'Isola che non c'è a Marina La Rosa : Ormai non c'è Isola senza spoiler, ci siamo fatti due risate nel 2015 con Mara Venier (allora opinionista), l'operazione si è ripetuta l'anno dopo a causa di Simona Ventura che per una leggerezza si dimenticò di non nominare Playa Soledad. Stavolta a cascarci è la conduttrice, Alessia Marcuzzi.Durante il confronto avvenuto tra Marina La Rosa e Stefano Bettarini in merito a questioni rimaste irrisolte e attacchi a destra e manca fra ...

Soleil Sorge in lacrime all’Isola : le parole di Alessia Marcuzzi : L’Isola dei Famosi: Soleil Sorge scoppia a piangere. Il commento della Marcuzzi Poco fa Alessia Marcuzzi ha voluto far vedere a Jeremias Rodriguez e a Soleil il video dei loro best moment nelle settimane passate in Honduras. E alla fine del video proprio Soleil Sorge non è riuscita a trattenere la lacrime, riuscendo così a sorprendere molto Alessia Marcuzzi. Difatti quest’ultima, appena ha visto la naufraga di origini americane ...

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi da infarto : minigonna inguinale e spacco abissale - la regia impazzisce : "La puntata si fa calda". Alessia Marcuzzi presenta l'Isola dei famosi in diretta, annunciando le polemiche in arrivo tra i naufraghi e soprattutto la bomba-corna con Fabrizio Corona che affronterà Riccardo Fogli, ma l'attenzione dei telespettatori viene rapita dal movimento di macchina della regia.

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi e l'umiliazione bruciante dall'ex : "Un supplizio. Se la guarderei in tv?" : Un colpo basso per Alessia Marcuzzi. Il prossimo conduttore di Made in Sud, Stefano De Martino, lascia Mediaset per la Rai ma intervistato dalla Stampa sembra togliersi qualche sassolino: "Se c'è qualcosa che non rifarei? L'Isola dei famosi - ammette candido l'ex marito di Belen Rodriguez -. Mi ha i

Alessia Marcuzzi : figli - età e marito. Chi è all’Isola dei famosi : Alessia Marcuzzi: figli, età e marito. Chi è all’Isola dei famosi Chi è Alessia Marcuzzi e carriera Alessia Marcuzzi nasce a Roma l’ 11 novembre 1972. Dopo il diploma frequenta il corso di Dizione e Recitazione presso la scuola Mario Riva a Roma. Nel 1990 entra nel mondo dello spettacolo presentando trasmissione “Occhio al dettaglio“. Nel 1994 Alessia Marcuzzi lavora in Rai entrando nelle produzioni di “Tutti a casa” con Pippo Baudo e “Il ...

Isola dei Famosi - la trans Alessia Nobile è stata con un naufrago - ecco la confessione : Arriva lo scandalo all’Isola dei Famosi, un naufrago sarebbe stato con la trans Alessia Nobile «Ho avuto un flirt con un naufrago, basta nascondersi». La trans Alessia Nobile esce allo scoperto. Spunta uno scandalo all’Isola dei Famosi 2019 con l’uscita improvvisa della trans che rivela conferma le indiscrezioni lanciate da Roger Garth aPomeriggio 5. «Mi ha scritto su Instagram una … Continue reading Isola dei Famosi, la ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi dalla parte di Soleil : “Faccio come mi pare” : Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi fa il tifo per Soleil e non lo nasconde Soleil fin da quando è diventata leader per la prima volta si trova al centro di un’accesa polemica. Secondo molti la concorrente dell'”Isola dei Famosi” sarebbe stata agevolata durante le prove. La discussione non si è mai placata e gli animi si … Continue reading Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi dalla parte di Soleil: “Faccio come mi ...

Alessia Marcuzzi accusata di preferire Soleil all’Isola : la risposta della conduttrice : Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi ha una preferenza per Soleil Sorgè? C’è chi pensa che Alessia Marcuzzi all’Isola dei famosi abbia una preferenza per Soleil Sorgè o che faccia in modo di proteggerla durante le puntate. Due cose sono ormai evidenti in questa edizione 2019 del reality show. La prima è che l’arrivo di Soleil ha movimentato […] L'articolo Alessia Marcuzzi accusata di preferire Soleil all’Isola: la ...