liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019) (AdnKronos) - Il 71,8% di pmi e grandiha aumentato il fatturato rispetto all'anno precedente. È quanto si rileva dall'inchiesta illustrata questo pomeriggio e condotta dal nuovo semestrale Industria Felix Magazine diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l'ufficio studi

TV7Benevento : Imprese: A.Fontana, quelle lombarde motore per intero Paese (2)... - TV7Benevento : Imprese: A.Fontana, quelle lombarde motore per intero Paese... - Sissi32861168 : RT @LaVeritaWeb: Ieri il primo appuntamento del tavolo voluto dal ministro Fontana: 58 realtà piccole e grandi si sono riunite per condivid… -