Camion si ferma in autostrada | autobus lo travolge | due morti e 16 feriti

Il voto non ferma la protesta dei pastori : Camion assaltato Alle 12 l’affluenza è in crescita Salvini viola silenzio elettorale : In provincia di Nuoro aggredito un camionista da persone incappucciate che hanno gettato il latte sull’asfalto. La trattativa tra allevatori e produttori non è giunta a un accordo

Il voto non ferma la protesta dei pastori : Camion assaltato Regionali : al voto fino alle 22 Salvini viola silenzio elettorale : In provincia di Nuoro aggredito un camionista da persone incappucciate che hanno gettato il latte sull’asfalto. La trattativa tra allevatori e produttori non è giunta a un accordo

Il voto non ferma la protesta dei pastori in Sardegna : armati assaltano un Camion Regionali : al voto fino alle 22 : In provincia di Nuoro aggredito un camionista da persone incappucciate che hanno gettato il latte sull’asfalto. La trattativa tra allevatori e produttori non è giunta a un accordo

Il voto non ferma la protesta dei pastori in Sardegna : armati assaltano un Camion Regionali : al voto fino alle 22 : In provincia di Nuoro aggredito un camionista da persone incappucciate che hanno gettato il latte sull’asfalto. La trattativa tra allevatori e produttori non è giunta a un accordo

Sardegna - la protesta dei pastori non si ferma : blocchi nei porti per fermare i Camion. E arrivano le prime denunce : La protesta dei pastori sardi si espande nei porti dell’isola, mentre arrivano le prime denunce per le manifestazioni che vanno avanti da giorni tra blocchi stradali e azioni vicino ai caseifici industriali. Il crollo del prezzo del latte ovino e caprino, scivolato sotto i 60 centesimi al litro, ha spinto gli allevatori a un’azione dimostrativa, domenica mattina, nello scalo di Porto Torres, in provincia di Sassari: oltre un ...

Sciopero nazionale 14 gennaio : si fermano gli autisti dei Camion : Le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti Uil hanno indetto uno Sciopero nazionale di 24 ore per il settore degli autotrasporti merci per la giornata di lunedì 14 gennaio. Tale protesta sarà estesa in Liguria anche per la giornata del 15 gennaio e avrà lo scopo di esprimere la propria opposizione contro le nuove norme al vaglio del Parlamento Europeo. Lo slogan simbolo di questa protesta è: "No alla modifica dei tempi di ...

Dakar 2019 - risultati seconda tappa Camion e quad : Nikolaev e Cavigliasso si confermano padroni : Si è conclusa la seconda tappa della Dakar 2019 anche per quanto riguarda camion, quad e SxS. La frazione odierna tra Pisco e San Juan de Marcona si è rivelata particolarmente insidiosa, i piloti si sono cimentati su un terreno sabbioso caratterizzato dalle meravigliose dune che costeggiano l’Oceano Pacifico. Vediamo nel dettaglio come si è sviluppata la gara. camion – Ennesimo show del russo Eduard Nikolaev che ha replicato il ...

Arturo - travolto e ucciso a 17 anni da un Tir pirata : fermato un Camionista veneto : Un camionista di 45 anni è stato fermato dai carabinieri del nucleo di Siena per la morte di Arturo Pratelli. Il 17enne è stato travolto e ucciso venerdì sera, intorno alle...