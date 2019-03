Basket | Cantù batte Brindisi in volata e sale ancora in classifica

Basket - Serie A 2019 - 20a giornata : Tony Carr fa gioire Cantù - Brindisi battuta a sei decimi dalla fine : L’Acqua S.Bernardo Cantù vince per 81-79 la prima partita del nuovo corso societario a spese dell’Happy Casa Brindisi, portandosi a quota 20 punti in classifica e dichiarando definitivamente le proprie intenzioni di accesso ai playoff scudetto. Decisivo è il canestro a sei decimi dal termine di Tony Carr, appena arrivato dopo l’esperienza di Torino e autore di 12 punti. In doppia cifra anche Frank Gaines e Gerry Blakes con 17 ...

Basket – Serie A - Cantù batte Brindisi nel posticipo : Gaines e Blakes incidono al Pala Desio : In occasione della quinta giornata di ritorno della Serie A di Basket l’Acqua San Bernardo Cantù batte di misura l’Happy Casa Brindisi Nel posticipo di Serie A l’Acqua San Bernardo Cantù ha battuto in casa l’Happy Casa Brindisi. Al Pala Desio la sfida tra brianzoli e pugliesi è finita sul punteggio di 81-79 a favore dei padroni di casa. Nonostante le difficoltà incontrate di recente dalla squadra allentata Vincenzo Ugo Ducarello, Brindisi ...

Basket - arriva in serata il passaggio di proprietà di Cantù. Finisce dopo una complicatissima trattativa l’era Gerasimenko : “Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù annuncia che nella giornata odierna è stata perfezionata l’acquisizione di Società Sportiva Pianella Srl da parte di Tutti Insieme Cantù Srl (TIC). Dettagli e approfondimenti verranno forniti nelle prossime ore“. Bastano queste parole, queste pochissime righe tratte dal comunicato ufficiale inserito sul sito della società canturina, a far esplodere di gioia e di sollievo un’intera ...

Basket Serie A - gli anticipi della 19ª giornata : Cantù vince a Reggio Emilia - Cremona batte Bologna : ROMA - La 19.a giornata della Serie A di Basket inizia con due anticipi: Reggiana - Cantù e Cremona - Bologna . REGGIANA-CANT Ù - Dopo quattro sconfitte consecutive la Grissin Bon ha cambiato cambia ...

Basket - 19a giornata Serie A 2019 : Cantù espugna Reggio Emilia - Cremona supera Bologna : Due gli anticipi della 19a giornata della Serie A1. La prima di Stefano Pillastrini sulla panchina di Reggio Emilia è amara, perchè la Grissin Bon cade in casa contro una ritrovata Acqua San Bernardo Cantù. I lombardi si impongono 99-89 grazie ad una strepitosa prestazione di Devon Jefferson e Frank Gaines, che mettono a referto rispettivamente 32 e 29 punti. Una partita che ha sempre visto in controllo Cantù, che si è presentata ...

Basket – 19ª giornata Serie A : Cantù e Cremona sorridono negli anticipi del sabato - serata amara per Reggio Emilia : Due sfide appassionanti negli anticipi del sabato sera della 19ª giornata di Serie A di Basket: sorridono Cantù e Cremona E’ iniziata con due appassionanti anticipi del sabato sera la 19ª giornata del campionato italiano di Serie A di Basket maschile. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Reggiana e Cantù. La squadra di Reggio Emilia non è riuscita ad avere la meglio su una preparata e solida Cantù: la Reggiana ha ceduto davanti al ...

Basket - ore decisive per Cantù : se Gerasimenko non vende - il futuro è a rischio : Sono ore decisive per il futuro della Pallacanestro Cantù. Dmitry Gerasimenko deve infatti fornire una risposta alla maxi-cordata formata da investitori americani e da un consorzio canturino - che ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Trieste espugna Brescia con un gran primo quarto - Cantù domina Cremona dall’inizio alla fine : Manca soltanto Pistoia-Milano, spostata al lunedì per le esigenze di Eurolega dell’Olimpia, al completamento di una diciottesima giornata di Serie A 2018-2019 che, nelle ultime due partite domenicali, fa registrare i successi di Trieste e Cantù. L’Alma si conferma squadra in grado di lottare per i playoff fino alla fine, mentre l’Acqua S.Bernardo accoglie con gioia il cambio di allenatore, aspettando l’evoluzione delle ...

Basket - Serie A : Cantù doma Cremona - colpo esterno di Trieste - la classifica : Basket, Serie A: Cantù fa un balzo verso la salvezza vincendo un match molto delicato in casa contro la più quotata Cremona Basket, Serie A. Si è giocata oggi la diciottesima giornata di campionato, in attesa del posticipo di domani sera. Sassari ha perso in casa contro Brindisi in un incontro molto spettacolare e ad alto punteggio, terminato 98-103 per la squadra ospite. Inutili i 22 punti di un ottimo Spissu tra i padroni di casa, 26 per ...

Basket - Serie A : Venezia - rimonta thrilling a Cantù - Bologna travolge Avellino : ROMA - La Virtus Bologna aggancia Varese con 20 punti dopo diciotto giornate di Serie A. Netto l'88-66 della squadra di Sacripanti che dà spettacolo al Pala Dozza con 19 punti di M'Baye e 15 di ...

Basket : terremoto a Cantù. Pashutin se ne va all’Avtodor Saratov - squadra a Brienza e giocatori in subbuglio : Non c’è pace dalle parti di Cantù: dopo le vicende societarie ancora in piena evoluzione, anche sul campo le cose precipitano nonostante un ruolino di marcia tornato accettabile. Improvvisamente, senza apparente ragione, il coach Evgeny Pashutin se ne va dall’Acqua S.Bernardo per firmare con l’Avtodor Saratov, in Russia. La squadra è stata affidata a Nicola Brienza. Questo il comunicato, laconico, della società lombarda: ...

Basket - Cantù perde il coach : Pashtun torna in Russia : Evgeny Pashutin è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Avtodor, dicono dalla Russia. Solo che, ufficialmente, è ancora il coach di Cantù. O almeno dovrebbe esserlo. Domenica, con lui in panchina, l'...

Basket - Serie A : Cantù continua la corsa - batte e raggiunge Trento : Nell'anticipo di mezzogiorno l'Acqua San Bernardo Cantù supera 97 a 92 la Dolomiti Energia Trentino e la raggiunge in classifica a quota 14 punti. La squadra allenata da coach Pashutin conferma il suo ...