Scomparsa di Brenda | oggi compirebbe 53 anni | le amiche | “Abbracciarti sarebbe il regalo

Brenda - il giorno della Scomparsa chiese aiuto alla polizia : Maria Aparecida Soares, per tutti Brenda , chiese aiuto alla polizia la mattina del 18 luglio 2018, il giorno della scomparsa . È quanto riporta la stampa locale sulla base di una relazione della Polfer di Peschiera del Garda all'interno del fascicolo per omicidio aperto d alla Procura di Verona. Brenda aveva detto anche alle amiche di aver paura del compagno.Continua a leggere

'Chi l'ha visto?' - Scomparsa di Brenda : la donna aveva paura del suo compagno : Da alcune settimane, il noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' si sta occupando del caso di scomparsa di Maria, detta Brenda . La donna è sparita nel nulla lo scorso 18 Luglio dall'abitazione dell'ex fidanzato Andrea Felicetti presso la frazione di Calamavicina in Castelnuovo del Garda (Verona). Sono numerosi i misteri e gli enigmi che caratterizzano la vicenda, tanto che la Procura ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio. Al momento nessuno ...

Scomparsa di Brenda - la procura indaga per omicidio - il compagno sposa la nuova fidanzata : Fiori d'arancio per Andrea Felicetti. Il compagno di Maria Aparecida Soares detta Brenda, la donna Scomparsa lo scorso luglio dal Veronese, sta per sposare la nuova fidanzata Veronica. Ai giornalisti ha rivelato di aver deciso di convolare a nozze per impedire che la colombiana venga rimpatriata, "ma ci saremmo sposati lo stesso prima o poi", precisa. Intanto la procura indaga per omicidio contro ignoti: per il pm Brenda è stata uccisa.Continua ...