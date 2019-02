Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019 | i favoriti Dylan Groenewegen punta alla doppietta

oasport

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Si aprirà con la Omloop Het Nieuwsblad, in programma sabato 2 marzo, il primo fine settimana dedicato alle classiche del pavé di inizio stagione. Nella giornata di domenica 3 marzo andrà in scena la, 71a edizione della corsa ciclistica belga che rientra nel calendario dell’UCI Europe Tour come evento di categoria 1.HC. Il percorso lascia presagire un arrivo a ranghi compatti, anche se non mancheranno strappi e piccole asperità, e diversi velocisti proveranno a dire la loro nell’apmento. Tra le 25 formazioni al via, il Team Sunweb sarà l’unica assente tra le squadre WorldTour.Il grande favorito della vigilia è senza dubbio l’olandese(Team Jumbo-Visma), vincitore lo scorso anno su un tracciato sostanzialmente invariato davanti al francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ) ed all’azzurro Sonny Colbrelli ...

