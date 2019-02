tuttoandroid

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)E-Pad è un originalecon un display e-ink da 10,3 pollici in arrivo a breve su Kickstarter. Per i lettori e i disegnatori dei tempi moderni, E-Pad oltre al Wi-Fi supporta le reti 4G LTE per un utilizzo in mobilità senza compromessi.L'articoloe-ink,4G perE-Pad, unin arrivo su Kickstarter proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Schermo e-ink, penna Wacom e connettività 4G per EeWrite E-Pad, un curioso tablet in arrivo su Kickstarter -