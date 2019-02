Roma | Manolas va a piccoli passi | Under recupero lento

Roma - leggera distorsione per Manolas : può recuperare per il derby : La Roma ed Eusebio Di Francesco possono tirare un sospiro di sollievo. L'infortunio alla caviglia di Kostas Manolas , infatti, è meno grave del previsto. Il difensore greco, uscito in barella dopo un ...

Roma - Manolas verso il derby : distorsione leggera alla caviglia. Mercoledì torna in gruppo : Aggiornamento ore 19.50 - Secondo quanto riporta Sky Sport, quella del greco sarebbe una leggera distorsione alla caviglia. Già Mercoledì potrebbe tornare in gruppo.

Roma - Manolas potrebbe recuperare per il derby : escluse lesioni ai legamenti : escluse fratture alla caviglia destra per Manolas e l'infortunio non ha interessato i legamenti. Il greco ha una distorsione che andrà valutata giorno per giorno, oggi potrebbe fare un controllo di ...

Roma - Manolas recupera per il derby : le ultime dall’infermeria : Roma, le condizioni del difensore greco Kostas Manolas migliorano giorno dopo giorno ed il centrale potrebbe recuperare per il derby Le ultime novità provenienti dall’infermeria della Roma sono positive per Di Francesco in vista del derby della prossima settimana. Le condizioni di Manolas infatti, non sono preoccupanti ed il greco potrebbe recuperare in tempo per disputare la gara contro la Lazio. Si parla infatti di una semplice ...

Roma - Manolas infortunato : derby a forte rischio - si spera per la Champions : Tutto gira intorno a Manolas. Perché con lui è una Roma, senza un'altra. Nel senso che per la tenuta difensiva dei giallorossi il difensore greco è importante quasi come una delle dodici fatiche di ...

'And the Oscar goes to… Manolas'. La Roma premia difensore greco : 'And the Oscar goes to… Kostas Manolas ' . Durante la notte degli Oscar consegnati al Dolby Theatre di Los Angeles, la Roma ha voluto assegnare una speciale statuetta al difensore greco per il ...

Roma - ansia Manolas : il greco esce dolorante in barella. Derby a rischio? : La Roma in ansia per le condizioni di Manolas . Il difensore greco è stato costretto a uscire in barella al 75' per un pestone di Molinaro alla caviglia . L'esterno del Frosinone nel tentativo dio ...

PROBABILI FORMAZIONI / Frosinone Roma : turno di riposo per Manolas? Diretta tv : PROBABILI FORMAZIONI Frosinone Roma: Diretta tv. Ecco le mosse dei due allenatori per la partita di domani sera allo Stirpe, nella 25giornata di Serie A.

Roma - l'ex Dellas : 'Manolas non ha nessun motivo per lasciare i giallorossi' : Per me è uno dei migliori al mondo, è una colonna della Roma. Non so cosa farà in futuro, qui al momento non sono arrivate notizie particolari sul suo futuro. Secondo me Kostas può diventare un ...

Roma : la strategia per tenere Manolas nonostante United - Bayern e Juve : Sempre secondo il Corriere dello Sport , eliminando la clausola di rescissione da 36 milioni di euro o quanto meno portandola intorno ai 50 milioni. Manolas è corteggiato soprattutto dal Manchester ...

Roma - la strategia per tenere Manolas : Kostas Manolas è il perno della difesa e uno dei leader dello spogliatoio. Da cinque stagioni alla Roma , questa potrebbe essere l'ultima. La società cercherà di non perderlo a fine stagione per la ...

Roma - Manolas : 'Nello spogliatoio tengo tutti sul pezzo' : Il migliore della mia carriera, una notte fantastica, ero l'uomo più felice al mondo. L'ho riguardato tante volte. I giocatori che ti hanno messo più in difficoltà? Ibrahimovic, Messi e Benzema. Il ...

Roma - Manolas : 'Pronti per la battaglia. De Rossi? Fondamentale averlo' : Il difensore della Roma Kostas Manolas parla a Sky Sport prima della sfida di Champions con il Porto , andata degli ottavi di finale: 'Sono partite che piacciono a tutti, belle da giocare e con lo stadio pieno. Dobbiamo entrare in campo con la testa ...

Calciomercato Juventus - da Zaniolo a Manolas : Paratici tratta con la Roma : Calciomercato Juventus – Ancora una volta, la Roma torna nel mirino per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. I bianconeri in effetti sembrano nutrire molto interesse per i gioielli che esplodono nella Capitale, così come successo anche in passato. Negli ultimi anni infatti alla Juve sono finiti vari giocatori che hanno militato nella Roma: da Pjanic e Benatia, […] More