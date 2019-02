Niente cambiamento | resta Buhari Clan e migranti | non cambierà nulla

Landini di lotta : "Chi si proclama governo del cambiamento non sta cambiando un bel Niente" : "Non facciamoci abbindolare". Fiera del Levante di Bari, palco del congresso della Cgil. È passata quasi mezz'ora dall'inizio del primo discorso da candidato unico alla segreteria e in procinto di essere eletto dall'assemblea, quando Maurizio Landini cambia tono. La voce rotta dall'emozione - quella che ha accompagnato fino a quel momento i passaggi dedicati all'orgoglio e alla necessità che l'unità interna sia autentica - ...