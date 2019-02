Gigi D’Alessio furioso per un commento sulla Tatangelo su Instagram

dilei

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)D’Alessio è stato protagonista di uno sfogo sudopo che un utente ha commentato una foto di Anna, insultandolo e mettendo in dubbio la solidità della coppia.Come è ormai noto, Anna ehanno attraversato un periodo di crisi, superato dopo una breve separazione. Oggi i due sono più uniti che mai e sucondividono spesso momenti di tenerezza e gesti romantici. L’ultimo è arrivato in occasione del 52esimo compleanno del cantante napoletano.Dopo l’esperienza di Sanremo, Anna è tornata ad Amorilandia, la villa alle porte di Roma in cui vive con la sua famiglia. Qui ha organizzato un party a sorpresa per celebrare il compleanno del suoinvitando amici e parenti. Al termine della serata l’artista di Sora ha pubblicato uno scatto in cui è teneramente abbracciata a D’Alessio, scrivendo unmolto ...

FIGLIdelKAOS : RT @FIGLIdelKAOS: Quando alla radio passano una canzone di Gigi D’Alessio e il tuo amico inizia a cantarla con passione e sentimento. https… - OcchioNapoli : La risposta di Gigi D'Alessio al commento su Anna Tatangelo - brokensmjle : RT @ilMenestrelloh: Mi ha seguito Gigi d’Alessio su Instagram mi sento arrivato. E mi ha repostato. E ho detto fallo vedere ad Anna. E Anna… -