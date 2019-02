F2 | il Team Prema soddisfatto di Schumacher | il tedesco impressiona già nei test di Jerez

sportfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ilprincipal dellasi è soffermato sulle prestazioni di Mickneidi F2, esprimendo tutta la propria soddisfazione Inizio positivo per Mickche, neidi F2 a, ha cominciato a mostrare il proprio valore anche in questa nuova categoria. In attesa del debutto di marzo, il figlio del Kaiser ha chiuso con il terzo tempo di giornata, staccato di mezzo secondo da Nick de Vries.per i risultati ottenuti dal giovaneè senza dubbio ilprincipal della, René Rosin, tutt’altro che stupito dal tempo di Schumi Jr: “ormai questo è il quarto anno che Mick è con noi, conosco le sue caratteristiche e so quello che può fare. Qui aera la sua prima giornata in pista della stagione, per lui la quarta in assoluto, però a distanza di mesi dalla terza ad Abu Dhabi, e ha fatto un ottimo lavoro. Soprattutto ...

Stefani47504478 : @SchumacherMick @PREMA_Team @FIA_F2 @CircuitoJerez Forza Mick!!!! - Panter1967 : @SchumacherMick @PREMA_Team @FIA_F2 @CircuitoJerez Bravo mick fai vedere di che pasta sei go go go???????? - ROSSOFERRARI691 : @SchumacherMick @PREMA_Team @FIA_F2 @CircuitoJerez GO GO GO MICK UN GIORNO TU GUIDERAI UNA FERRARI -