F1 - analisi sesta giornata Test F1 Barcellona 2019 : Ferrari stop sul più bello - Mercedes e Red Bull solide sui long run - McLaren e Racing Point pensano al tempo : Si è conclusa anche la sesta, e terzultima, giornata dei Test F1 2019 di Barcellona. Questo turno, senza dubbio, andrà in archivio come la sessione che ha visto l’incidente di Sebastian Vettel. Uno stop non di poco conto per la scuderia di Maranello che, fino a quel momento, procedeva a vele spiegate grazie al tedesco. Ma, andiamo con ordine. Il più veloce di questo mercoledì sul tracciato del Montmelò è risultato Carlos Sainz su McLaren. ...

F1 – Test Barcellona - Ricciardo tra obiettivi e miglioramenti : “a centro gruppo sembriamo tutti vicini” : Daniel Ricciardo con i piedi per terra: la precisa e bilanciata analisi dell’australiano dopo il lavoro svolto in pista con la Renault nella seconda giornata di Test a Barcellona Si è conclusa un’altra giornata dei Test di F1 di Barcellona: i piloti stanno meticolosamente continuando il loro lavoro in vista dell’esordio stagionale, previsto per il 17 marzo in Australia. Giornata difficile per la Ferrari, che ha dovuto ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati 27 febbraio. Sainz resta in testa con il record - Ferrari ferma quasi tutto il tempo - Hamilton e Verstappen consistenti : Lo spagnolo della McLaren Carlos Sainz ha realizzato il miglior crono della seconda sessione di Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). L’iberico, stamane, ha siglato il tempo di 1’17″144 migliorando il primato sul giro nelle prove invernali che apparteneva a Sebastian Vettel (1’17″182), ottenuto l’anno passato con gomme HyperSoft. Sainz, montando gli pneumatici C4, ha messo in mostra un’ottima ...

F1 - Test Barcellona 2019. Sebastian Vettel : “L’incidente? Sono stato passeggero della macchina. La Ferrari è competitiva” : Bruttissima mattinata per Sebastian Vettel che, durante la seconda giornata di Test F1 a Barcellona, è andato a sbattere contro le barriere esterne della curva 3 al Montmelò: dopo due ore di prove, durante le quali il tedesco aveva fatto siglare il secondo tempo di giornata, la Ferrari ha avuto un problema strutturale che ha compresso l’intero programma di lavoro. Fortunatamente il vicecampione del mondo è uscito illeso dalla vettura e ha ...

F1 – Test Barcellona - misterioso incidente per Vettel al Montmelò : le sorprendenti parole del tedesco : Il tedesco ha parlato di quanto successo questa mattina a Barcellona, esprimendo il proprio punto di vista sull’incidente che lo ha visto protagonista Giornata complicata per la Ferrari a Barcellona, considerando l’incidente che ha coinvolto Sebastian Vettel questa mattina. Un cedimento meccanico imprevisto ha costretto il tedesco ad andare a sbattere contro le barriere in curva tre, distruggendo ala anteriore e sospensione ...

