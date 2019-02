Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un si tratterà indopo aver incontrato il presidente americano Donald Trump, oggi e domani a Hanoi. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa di Pyongyang, Kcna. La partenza da Hanoi di Trump è prevista giovedì al termine degli incontri programmati.(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

