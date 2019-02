Caso Cucchi | il pm | “Alfano disse il falso in Aula ingannato dagli atti fasulli prodotti

Caso Cucchi - il pm : 'Anche Alfano venne indotto a dichiarare il falso' : Sulla morte di Stefano Cucchi l'attività di depistaggio, secondo il pm Giovanni Musarò , è stata talmente profonda che perfino il ministro dell'Interno, Angelino Alfano , venne inconsapevolmente ...

Caso Cucchi - il pm : “Il ministro Alfano dichiarò il falso sulla base di atti falsi” : Il pm Giovanni Musarò, durante l'udienza del processo bis sulla morte di Stefano Cucchi in corte d'Assise, afferma che il ministro della Giustizia dell'epoca, Angelino Alfano, "riferì al Senato il falso sulla base di atti falsi che gli erano stati trasmessi dal Gabinetto". In sostanza, Alfano su indotto a riferire il falso durante il question time di Palazzo Madama.Continua a leggere

Caso Cucchi - le nuove carte del pm : Nelle nuove carte depositate dal pm Giovanni Musarò oggi in aula al processo Cucchi ci sono le prove dei "falsi e delle omissioni" dell'allora Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma che hanno ...

Caso Cucchi : l'ex ministro Alfano avrebbe riferito il falso a causa degli atti falsi che aveva ricevuto : L'attività di depistaggio sulla morte di Stefano Cucchi iniziò il 26 ottobre del 2009 dopo un lancio dell'agenzia Ansa in cui Patrizio Gonnella e Luigi Manconi denunciano pubblicamente che Stefano Cucchi al momento dell'arresto stava bene e che non aveva segni sul volto, visti poi dal padre il giorno dopo nel processo per direttissima. È quanto emerge dai documenti depositati in aula dal pm Giovanni Musarò in apertura ...

Caso Cucchi - clamorosi sviluppi : “I carabinieri diedero dati falsi”. Cosa sta succedendo : Ancora il tema delle annotazioni di servizio ‘sostituite’ è stato al centro dell’udienza di oggi del processo che vede cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi, il geometra romano morto nell’ottobre 2009 in ospedale, una settimana dopo il suo arresto per droga. Secondo quanto riporta il quotidiano Open, Giovanni Musarò, il pm titolare del fascicolo di ...

Anche un colonnello dei carabinieri è indagato per i depistaggi sul Caso Cucchi : Il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino, nel 2009 capo del nucleo operativo di Roma e oggi comandante provinciale dei carabinieri a Messina, è indagato per manomissione delle prove relative all’omicidio di Stefano Cucchi – il 31enne romano morto nel 2009 pochi

La mano pesante dell'Arma si abbatte su uno dei testimoni chiave del Caso Stefano Cucchi : La mano pesante dell'Arma si è abbattuta su uno dei testimoni chiave del caso Stefano Cucchi. Riccardo Casamassima, l'appuntato scelto che con una sua drammatica deposizione davanti ai magistrati ...

Caso Cucchi - l'Arma ha un problema : Anche nell udienza di ieri sono emersi nuovi e gravi depistaggi. Un ragazzo é morto ... E la mia famiglia sta' pagando a caro prezzo la verità nel foglio notificatomi oggi mi impediscono di rilasciare ...

Caso Cucchi - carabiniere : "Annotazione dettata dal maresciallo" : L'ultima udienza del processo bis per la morte di Stefano Cucchi è stata incentrata, come la precedente, sulle due annotazioni di servizio fatte dai carabinieri sullo stato di salute del geometra romano deceduto il 22 ottobre del 2009 mentre era sotto custodia cautelare per droga.Era già emerso da qualche settimana che le due note di servizio sullo stato di salute di Stefano fossero state modificate e oggi la testimonianza del maresciallo dei ...

Caso Cucchi - carabiniere in aula : "Nota di servizio cambiata su dettatura di Mandolini" : Sul banco dei testimoni è ritornato il maresciallo che scrisse i verbali con l'indicazione delle condizioni di Stefano Cucchi la notte del suo arresto

Caso Cucchi - indagato per falso anche un generale dei carabinieri : Caso Cucchi, indagato per falso anche un generale dei carabinieri Si tratta di Alessandro Casarsa, all'epoca dei fatti colonnello e comandante del gruppo Roma. Lui nega di aver preso parte a qualsiasi manipolazione delle note sulle condizioni di salute del giovane geometra, morto nel 2009, per le quali sono indagati altri 5 ...

Caso Cucchi - indagato generale dei carabinieri : L'inchiesta bis sui depistaggi nel Caso Cucchi è arrivata a coinvolgere anche il generale Alessandro Casarsa, fino a un mese fa capo dei corazzieri in servizio al Quirinale e, all'epoca dei fatti, ...

Caso Cucchi - indagato per falso anche un generale dei carabinieri - : Si tratta di Alessandro Casarsa, all'epoca dei fatti colonnello e comandante del gruppo Roma. Lui nega di aver preso parte a qualsiasi manipolazione delle note sulle condizioni di salute del giovane ...

Un nuovo indagato per il Caso Cucchi è il generale Casarsa : C'è un generale tra gli indagati del caso Cucchi. Si tratta di Alessandro Casarsa, fino a qualche settimana fa comandante dei Corazzieri. L'ufficiale nel 2009 era colonnello e comandava il gruppo Roma ...