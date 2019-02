Il teatro conquista le scuole di ALBA con 8 recite per far riflettere a tutte le età : Il teatro Sociale "G. Busca" di Alba , Cuneo, , in collaborazione con la Fondazione teatro Ragazzi e Giovani onlus di Torino, propone, a partire dal 12 febbraio , "teatro Scuola". La rassegna, rivolta ...

Fiction in tv nel 2019 - anticipazioni : il ritorno di MontALBAno e tutte le novità : I fan di vecchie glorie come “La Dottoressa Giò” o il “Commissario Montalbano” possono esultare e segnarsi in agenda la data precisa di messa in onda, mentre gli amanti delle Fiction italiane saranno felici di scoprire quante belle novità ha in serbo il 2019 per loro: si passa da “Il nome della rosa” di Umberto Eco che diventa una serie tv con John Turturro nei panni del protagonista ad una produzione ...

