Verso Juventus-Atletico Madrid | “Juve? Sarà al meglio fisicamente | ma…”

Verso Napoli-Juventus - San Paolo sold out : ecco i dettagli : Napoli-Juventus – La Juventus capolista è pronta a sfida il Napoli di Ancelotti. Le due squadre arrivano da due momenti differenti di forma, gli azzurri stanno bene e sono tornati alla vittoria mentre i bianconeri hanno vinto con difficoltà contro il Bologna e si portano dietro le scorie di Madrid. Domenica sera le due squadre […] More

Juventus - Verso la Champions : Allegri potrebbe cambiare modulo e puntare su Bernardeschi : Ieri, nel post partita della sfida contro il Bologna, Massimiliano Allegri con un tweet ha sottolineato che mancavano 16 giorni alla partita più importante della stagione, ovvero la sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. L'allenatore della Juventus ha definito quella contro gli spagnoli come "la partita". Dunque da oggi scatta il countdown in vista della Champions League e il tecnico livornese per questo match sta ...

Atletico Madrid-Juventus - probabili formazioni : Dybala Verso la panchina : La Juventus, questa mattina, si è ritrovata poco prima delle 12 sui campi della Continassa per prepararsi in vista della sfida contro l'Atletico Madrid. Il programma dei bianconeri verso la gara di Champions League sarà piuttosto serrato e domani mattina la squadra si allenerà verso le 11:45 a Torino. Poi la Juve pranzerà nel suo centro sportivo e verso le 16 partirà dall'aeroporto di Torino Caselle verso Madrid. Una volta arrivati in Spagna ...

Verso Atletico Madrid-Juventus - CR7 bestia nera dei Colchoneros : il dato : Atletico Madrid-Juventus – Il Corriere di Torino stamattina titola: “Colchoneros in allarme: bucati 22 volte da Ronaldo”. Il quotidiano riporta lo score da urlo del portoghese con l’Atletico Madrid: 31 le partite disputate, con 15 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Un ruolino di marcia che in Champions ha però regalato solo sorrisi a Ronaldo – si legge […] More

Juventus - inizia la lunga marcia Verso la Champions : ballottaggio Dybala - Bernardeschi : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata immediatamente alla Continassa per preparare la partita contro l'Atletico Madrid. Per i bianconeri, infatti, l'impegno di Champions League è dietro l'angolo e Massimiliano Allegri vuole curare tutto nei minimi dettagli. Oggi, però, la Juve ha lavorato divisa in gruppi visto che chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico. Dunque da domani la squadra tornerà ad allenarsi compatta e allora si ...

Juventus - Verso l’Atletico Madrid : Costa c’è - ballottaggio Emre Can-Khedira-Bentancur : L’attesa è quasi finita, la Juventus può iniziare a preparare la supersfida europea contro l’Atletico Madrid di mercoledì sera senza più ostacoli davanti e con tante buone notizie. Douglas Costa è recuperato, Allegri può così chiudere la porta di un’infermeria vuota ad esclusione di Rugani, le cui condizioni andranno valutate da qui a mercoledì, e del lungodegente Cuadrado che ne avrà ancora per parecchio tempo. Insomma i bianconeri arrivano ...

Champions League - il borsino di Allegri Verso Atletico Madrid-Juventus : chi giocherà? : Tutti gli uomini della lista Champions a disposizione, solo l'imbarazzo della scelta per Massimiliano Allegri, che domani vedrà rientrare nel gruppo anche Douglas Costa. Il modo migliore per ...

Juventus - Cristiano Ronaldo eguaglia Platini : Verso l'Atletico a suon di gol : Nella serata del ritorno al gol di Dybala, la scena in casa Juventus è ancora una volta tutta per Cristiano Ronaldo. Per il fenomeno portoghese parlano i numeri e anche in casa contro il Frosinone, ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Frosinone : quote. Difensori Verso il recupero : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Frosinone: quote. Le mosse dei due allenatori per gli schieramenti attesi oggi in campo nella 24giornata di Serie A.

Juventus - Verso il Frosinone : Chiellini - Bernardeschi e Spinazzola probabili titolari : La Juventus pensa al Frosinone ma non dimentica che mercoledì prossimo c’è il primo grande banco di prova della stagione: l’ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Si muove su un doppio binario l’avvicinamento al match di venerdì sera valido per la ventiquattresima giornata di serie A che è quasi un testa coda visto che i bianconeri sono primissimi mentre gli uomini di Baroni restano penultimi nonostante il sorprendente ...

Zidane-Juventus - dalla Spagna : Allegri Verso Madrid e Zizou a Torino : Zidane-Juventus – Florentino Pérez è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: Santiago Solari è riuscito a rilanciare il Real Madrid dopo una prima parte di stagione complicata, ma il presidente punta un profilo più esperto per la panchina. Leggi anche: Juventus-Frosinone streaming: ecco dove vedere il match, no Rojadirecta Zidane-Juventus, Allegri la chiave Secondo Don Balón, […] More

Verso Atletico Madrid-Juventus : tutti i dolori del Cholo Simeone : TORINO - Dopo sette anni di cura Simeone sarebbe oltremodo naif chiedere all' Atletico Madrid di giocare un calcio vistoso, spettacolare, estetico. Nessun tifoso rojiblanco si sognerebbe mai di farlo. ...

Juventus - Dybala Verso la panchina : il possibile undici anti-Sassuolo : Questo pomeriggio, intorno alle 17:30, la Juventus ha lasciato il centro sportivo per partire in treno alla volta di Reggio Emilia. Prima di lasciare Torino i bianconeri hanno svolto la seduta di rifinitura alla vigilia del match contro il Sassuolo. Nel corso dell’allenamento Massimiliano Allegri ha provato la formazione che schiererà domani alle 18 contro l'undici allenato da De Zerbi. Il tecnico livornese non ha sciolto ancora le riserve ...

Infortunati Juventus - Verso l’Atletico Madrid : ecco chi ci sarà in Champions : Infortunati Juventus – Secondo quanto riportato da Sky, le ultime dalla Continassa sembrebbero presagire bone nuove.Atletico Madrid-Juventus è la sfida più attesa degli ottavi di finale di Champions League, perché scenderanno in campo due delle squadre più forti d’Europa che con questa manifestazione hanno un conto aperto I ‘colchoneros’ sono stati beffati in due finali dal Real, in modo doloroso, […] More