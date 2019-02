Soccorso alpino in azione per un’escursionista ferita a Monte Pellegrino

Sicilia - Soccorso alpino : venerdì l’inaugurazione della nuova sede : La nuova sede della Stazione Palermo-Madonie del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano sarà inaugurata venerdì 1 Marzo alle ore 11 presso la palazzina Enac dell’aeroporto di Boccadifalco. La sede è composta da sala operativa, sala riunioni, magazzino attrezzature e una piccola foresteria. Prima della cerimonia, cui saranno presenti autorità civili e militari e dirigenti del SASS, dalla torre dell’aeroporto, con un panorama a 360 ...

Maltempo Rieti : escursionista ferito per una caduta - recuperato dal Soccorso Alpino : Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di ieri nel territorio del comune di Ascrea, in provincia di Rieti, per soccorrere un escursionista rimasto ferito in seguito a una caduta. L’uomo, di 56 anni e residente a Ciampino, era impegnato con un amico in un’escursione verso la vetta del Monte Navegna quando, a causa del forte vento, ha perso l’equilibrio ed è scivolato su ...

Sicilia - piano Battaglia : 9 interventi del Soccorso alpino nel fine settimana : Slittini “pirata” e scontri sui pendii ghiacciati. Sono stati 9 gli incidenti sulla neve che si sono verificati nel fine settimana a piano Battaglia, molti dei quali hanno avuto come vittime giovanissimi gitanti. Ad intervenire sono stati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Siciliano in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e il Soccorso nel comprensorio ...

Scialpinista precipita in un canale : recuperato dal Soccorso alpino - ha riportato diversi traumi : Uno Scialpinista austriaco venticinquenne residente a Mauthen è scivolato precipitando per un centinaio di metri mentre risaliva con i ramponi un canale che dal vallone della Cjanevate conduce verso la Cima di Mezzo, nel gruppo del Monte Coglians. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.45 e l’allarme è stato dato da alcuni scialpinisti che si trovavano nel vallone poco lontano ed hanno assistito alla caduta. Tra questi c’erano ...

Brutta caduta in montagna : donna salvata dal Soccorso Alpino : Carrara - È caduta rovinosamente mentre svolgeva un'escursione, procurandosi un trauma cranico. È finita in ospedale una donna che questa mattina, domenica, intorno alle 10.30 si trovava nella zona ...

Soccorso alpino e Speleologico abruzzese e 118 impiegati in due interventi : L'AQUILA " L'eliambulanza del 118 con a bordo il tecnico d'equipaggio del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, è stata impegnata in due interventi in alta quota. Sul Monte Greco, la cima più alta ...

Soccorso alpino e Speleologico Siciliano : riconfermato il presidente Francesco Del Campo : Presso la sede del CAI di Catania, mercoledì 13 febbraio, si è tenuta l’assemblea regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano durante la quale si sono svolte le elezioni per il rinnovo della presidenza. riconfermato per il prossimo triennio in qualità di presidente Francesco Del Campo, medico dirigente all’Asp di Catania, accompagnatore nazionale di alpinismo giovanile (ANAG). Vice presidente vicario è stato eletto ...

Palermo - Piano Battaglia : giornata di superlavoro per i tecnici del Soccorso alpino : giornata di superlavoro per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano che oggi, preso atto dello spirito di collaborazione dimostrato dalla direzione della Protezione civile della Città metropolitana di Palermo e tenuto conto della notevole affluenza di gitanti e sciatori a Piano Battaglia, hanno garantito il presidio sospeso nei giorni scorsi dopo il mancato reintegro di alcuni importanti presidi sanitari che si erano danneggiati ...

Piano Battaglia (PA) : il Soccorso alpino sospende il servizio dopo 15 anni : “dopo quindici anni il Soccorso alpino e Speleologico Siciliano (SASS) sospende il servizio nel comprensorio di Piano Battaglia, finora garantito in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo e svolto in stretta collaborazione con il personale della guardia medica dell’Asp, il 118, i carabinieri e il Corpo forestale“: lo si spiega in una nota. “Le squadre medicalizzate del SASS ...

Chieti : disavventura sugli sci per una ragazza inglese recuperata in un fosso dal Soccorso Alpino : PRIMAPRESS, - Chieti " Dopo la notte passata sotto osservazione nell'ospedale di Popoli, la sciatrice inglese di 26 anni potrà mettere alle spalle la sua disavventura del pomeriggio di ieri quando si ...

Valanghe - Soccorso alpino : 8 morti nella sola giornata di domenica 3 Febbraio : Ieri, domenica 3 Febbraio, 8 persone hanno perso la vita, a causa del distacco di Valanghe che hanno travolto sciatori fuori pista: 6 persone hanno perso la vita in Valle d’Aosta, una in Lombardia e una in provincia di Bolzano. E’ il bilancio del Soccorso Alpino. L'articolo Valanghe, Soccorso Alpino: 8 morti nella sola giornata di domenica 3 Febbraio sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanga in Valle d’Aosta : in corso ricerche e verifiche del Soccorso alpino : Una Valanga si è staccata dopo le 13.30 sotto la punta Ollietta a 2.500 metri di quota, nel comune di Saint-Pierre, nell’alta Valle d’Aosta. La zona è frequentata da freerider e snowboarder. Il soccorso alpino valdostano è intervenuto per una Valanga che si è staccata a Vetan, frazione del comune di Saint-Pierre. Il sorvolo di un elicottero ha confermato l’evento a quota 2500 metri, sotto Punta Ollietta. Sono in corso le ...

La Finanza si riorganizza : aumentano le stazioni e gli uomini per il Soccorso Alpino : Più uomini e un quantitativo superiore di stazioni sul territorio. Soprattutto in montagna, in zone dove il rischio valanghe è maggiore. Questo uno degli aspetti più significativi dell’imponente ristrutturazione operata in tutta Italia dalla Guardia di Finanza che permetterà a reparti come il Sagf (Soccorso Alpino) di essere ancor più presente e pr...

Guardia di Finanza - in vigore la riforma : via le brigate - più gruppi sul territorio e nuove stazioni del Soccorso alpino : La Guardia di Finanza si riorganizza e punta a due obiettivi: una maggiore presenza sul territorio e un innalzamento della qualità delle attività a tutela del bilancio pubblico. La riforma dei reparti è entrata in vigore all’inizio dell’anno e segue la riorganizzazione che, a partire dall’inizio del 2018, ha interessato i reparti speciali in modo da renderli più operativi, snelli e in grado di collaborare al meglio con le diverse Authority di ...