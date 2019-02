Pippi Calzelunghe | è morto il pappagallo del telefilm | aveva 51 anni

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 febbraio 2019) Èall’età di 51Douglas, ilche recitò in, il popolareandato in onda sulla Rai a partire dagliSettanta e ispirato all’omonimo romanzo della scrittrice svedese Astrid Lindgren. Douglas, che sul piccolo schermo si chiamava in realtà Rosalinda, era un esemplare maschio di ara scarlatta e si è spento sabato scorso, dopo una breve malattia, nello zoo di Karlsruhe, in Germania, dove era arrivato nel 2016 dallo zoo di Malmo, in Svezia.Ad annunciarne la scomparsa è il quotidiano svedese Dagens Nyheter, che riporta le parole del direttore dello zoo, Matthias Reinschmidt: “Anche seraggiunto un’età quasi biblica per un ara, la sua morte mi ha davvero colpito terribilmente”, ha detto. Ilera divenuto celebre per la frase che ripeteva sempre nel: “Awk, io ti voglio fare solo il ...