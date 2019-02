Perché scioperano gli autisti di Amazon in Lombardia 

agi

(Di martedì 26 febbraio 2019) Glidi Amazon in Lombardia fermano le consegne e manifestano con un presidio sotto gli uffici della sede dell'azienda, in piazza XXV Aprile a Milano. Oggetto dello sciopero sono i turni di lavoro, definiti massacranti, e l'utilizzo di un software fornito da Amazon alle cooperative che svolgono il servizio di consegna, il quale non terrebbe conto di eventuali problemi nel trasporto o lungo la strada che potrebbero causare ritardi o mancate consegne, denunciano i sindacati.In una nota dell'azienda si legge che “per le consegne ai clienti, Amazon Logistics si avvale di piccole e medie imprese specializzate. Attraverso i fornitori di servizi di consegna, glipercepiscono salari competitivi e benefit. Amazon richiede che tutti i fornitori dei servizi di consegna rispettino le leggi vigenti e il Codice di Condotta dei Fornitori di Amazon, che prevede salari equi, orari di ...