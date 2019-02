Perché l’e-voting del Movimento 5 stelle non è attendibile

Perché l’Ema perde una causa per l’affitto della sede a Londra e l’Ue paga : L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha perso una battaglia legale per interrompere un contratto di affitto per il suo grattacielo londinese a seguito del suo previsto trasferimento ad Amsterdam dopo la Brexit. L’Agenzia dovrà pagare l’affitto fino alla scadenza del contratto ovvero fino al 2039 per

Atletico Madrid-Juventus - l’ex Morata : “Se segno esulto e vi dico perchè…” : Atletico Madrid-Juventus – Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid e soprattutto grande ex in vista della partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juve di domani sera, ha parlato ai microfoni di TVE. Di seguito un estratto della sua intervista in cui ha rivelato che se dovesse segnare esulterebbe. Leggi anche: Atletico Madrid […] More

L’Eredità - ex campionessa si scaglia contro Caterina Balivo : “Perché solo Diego Fanzaga? Invita anche me” : “Ciao Caterina Balivo. Visto che è già la seconda volta che Invitate un concorrente de L’Eredità che ha vinto, Invitate anche me e gli altri? O solo Diego?”. A scriverlo su Twitter è Viviana Filomena, una delle ex campionesse de L’Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1 prima del tg delle 20.00, arrabbiata perché il supercampione Diego Fanzaga è stato Invitato due volte in trasmissione da Caterina Balivo. Ciao @CaterinaBalivo ...

Mancini sempre più convincente - il Ct : “perchè non possiamo pensare di vincere l’Europeo?” : “I giovani sono il filo conduttore: in due anni possiamo mettere insieme una squadra forte che puo’ fare bene agli Europei. E puo’ giocarsi alla grande il Mondiale del 2022”.Importanti dichiarazioni di Roberto Mancini, intervistato dal “Corriere della Sera”. “La doppietta non l’abbiamo mai fatta. Il Mondiale fallito ormai e’ passato. Il trauma e’ superato. Bisogna tenerlo presente ...

Perin ancora bocciato : ecco perchè Allegri non punta sull’ex Genoa : ancora panchina per Mattia Perin. L’ex portiere del Genoa non scenderà in campo dal primo minuto contro il Frosinone. Una nuova esclusione e spazio ancora a Szczesny. Allegri è stato chiaro in conferenza stampa: “Domani gioca Szczensy. In questo momento gioca lui”. perchè domani giocherà Szczensy e non Perin, considerando il prossimo impegno di Champions […] More

Oggi è il Darwin Day - la giornata dedicata al padre dell’evoluzionismo : ecco Perché : Il 12 febbraio, ogni anno, si festeggia il “Darwin Day”: una ricorrenza pensata per celebrare la memoria del famoso scienziato Charles Darwin, padre dell’evoluzionismo e autore de “L’origine della specie”, l’opera che ha rivoluzionato per sempre il modo di guardare al mondo. Ma perché si festeggia proprio Oggi e a quale scopo, dopo più di un secolo dalla sua nascita?Continua a leggere

Ultima serata di Sanremo - ecco l’elenco di uscita dei cantanti in gara. Rai e Bisio : “Questo è un Festival politico Perché parla del Paese” : La lunga notte della finale è già cominciata con l’annuncio dell’ordine di uscita di questa sera. Sul palco dell’Ariston vedremo così alternarsi Daniele Silvestri, Anna Tatangelo, Ghemon, Negrita, Ultimo, Nek, Loredana Berté, Francesco Renga, Mahmood, Ex-Otago, Il Volo, Paola Turci, Zen Circus, Patty Pravo con Briga, Arisa, Irama, Achille Lauro, Ni...

L’Eredità - colpo di scena : ecco Perché vince sempre Diego Fanzaga : L’Eredità ormai ha una stella. Si chiama Diego Fanzaga, è un giovane docente di lettere in carriera e sta sbancando le casse del quiz show di RaiUno. Per la precisione Fanzaga si è portato a casa un totale di 162.500 euro. Per la precisione ha vinto nella puntata del 28 gennaio, in quella del 31 e anche in quella del 3 febbraio. Il campioncino coi lobi dilatati è molto amato dal pubblico per via della sua “faccia pulita” da bravo ragazzo e per i ...

L’Eredità - ecco Perché Diego vince sempre : la pesantissima verità sul campione di Flavio Insinna : Diego Fanzaga è per la terza volta campione a L’Eredità. Il concorrente, giovane docente di lettere in carriera, in sole tre serate, rispettivamente quelle del 28 gennaio, 31 gennaio e 3 febbraio, ha già incassato un montepremi di 162.5000 euro. Queste vittorie però hanno scatenato parecchie polemic

Freddo senza precedenti in Canada e USA - FOCUS sul rapporto tra clima e vortice polare : ecco Perché è l’ennesima conferma del Global Warming : Un’ondata di Freddo record ha fatto letteralmente rabbrividire la schiena di milioni di americani in questi ultimi giorni. Le temperature nel Midwest sono piombate ai valori incredibili di -49°C, infrangendo decine e decine di record tra le città della metà orientale degli Stati Uniti. E aggiungendo i venti gelidi che hanno soffiato incessantemente, le temperature percepite a Thief River Falls, in Minnesota, hanno raggiunto i -60,5°C! È ovvio ...

L’ex di Bonazzoli a ‘Uomini e Donne’ - la neo tronista Angela Nasti rivela : “ecco perchè ho lasciato Federico” : Angela Nasti è la nuova tronista di ‘Uomini e Donne’, l’ex fidanzata di Federico Bonazzoli svela il motivo della fine della relazione con il calciatore del Padova Angela Nasti è la nuova tronista di ‘Uomini e Donne’. Nel passato sentimentale della bellissima napoletana però spunta anche un calciatore famoso, con cui è finita lo scorso giugno. Lui è Federico Bonazzoli, punta centrale del Padova in prestito ...

Perché l’Europa è la roccaforte di difesa dei dati personali : Il garante della privacy, Antonello Soro (fonte: Garanta della privacy) I dati sono “frammenti di libertà che incorporano sempre più relazioni tra persone e rapporti di potere”, afferma, con tono pacato ma perentorio, Antonello Soro, presidente dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali, nella sua relazione di apertura del convegno I confini del digitale. Nuovi scenari per la protezione dei dati in corso nella mattina di martedì ...

Giornata memoria - il racconto dell’ex deportato Emo Bianchi : “Uccisero un mio compagno Perché aveva fatto una carezza a un bimbo tedesco” : “Ogni domenica, alle nove e mezza, venivano a prenderci dal campo con un camion. Sceglievano i più debilitati. In italiano, ci dicevano: ‘Vieni, vieni al Pronto soccorso, ché lì ti danno da mangiare i maccheroni. Non vedi come sei diventato magro?’. Non è più tornato indietro nessuno. Li portavano ai forni crematori”. Emo Bianchi ha 96 anni, ne aveva soltanto 20 quando fu firmato l’armistizio di Cassibile. Era il 3 settembre del 1943, e i ...

Chi è Carmen Sandiego e Perché il reboot su Netflix non regge il confronto con la serie anni ’90 nonostante l’effetto nostalgia : Chi è Carmen Sandiego e perché tutti la stanno cercando? La generazione anni Ottanta (ma anche prima) avrà senz'altro familiarità con questo nome, poiché molti avevano la serie di videogiochi educativi con protagonisti la fantomatica donna ispanica vestita di rosso. Per il pubblico giovanile, Carmen Sandiego è un prodotto del tutto nuovo. Per attrarre nuovo pubblico, Netflix ha pensato bene di riportare in auge la criminale, già star di una ...