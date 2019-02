Metano - Firmato il decreto per il self service

quattroruote

(Di martedì 26 febbraio 2019) Una mezza buona notizia per gli utenti delle auto a: il ministero dell'Interno e quello dello Sviluppo economico hannoilche dà il via al rifornimentoper il gas naturale. La norma stabilisce che adesso si potrà fare da sé 24 ore su 24 e non soltanto durante gli orari di apertura del gestore, come avviene oggi. Prima di cantare vittoria, tuttavia, occorre attendere le norme attuative che potrebbero rimandare di molto la piena operatività delI dubbi del tutorial. La norma approvata dal Governo introduce anche la creazione di un archivio di utenti online, ospitati su una piattaforma non ancora identificata e sulla quale si potrà seguire un vero e proprio corso per imparare tutte le procedure del rifornimento e il comportamento da adottare in caso di pericolo. Al termine del corso (che può anche essere svolto a cura di un gestore di impianto ...