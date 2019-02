Grey' s Anatomy | Pompeo e Gianniotti | ' Tra Meredith e DeLuca c' è molta alchimia'

Il bacio e la storia tra Meredith e DeLuca in Grey’s Anatomy 15 raccontati dagli attori Ellen Pompeo e Giacomo Gianniotti : Dall'inizio della stagione è parso chiaro che la storia tra Meredith e DeLuca in Grey's Anatomy 15 sarebbe stata tra le linee narrative principali del medical drama: dopo il bacio strappato da ubriaco alla protagonista nel finale della quattordicesima, gli indizi che portavano verso un interesse amoroso tra i due c'erano tutti e sono stati sviluppati a poco a poco per creare interesse nel pubblico intorno alla potenziale coppia. La storia tra ...

Doppio appuntamento con Grey’s Anatomy dal 25 febbraio su La7 e FoxLife - anticipazioni e programmazione : Doppia programmazione per Grey's Anatomy dal 25 febbraio, in onda in Italia sia con la quattordicesima che con la quindicesima stagione ogni lunedì in prima serata. Dal 25 febbraio, infatti, la stagione del medical drama attualmente in onda negli Stati Uniti è trasmessa anche in Italia su FoxLife (canale 114 di Sky), con gli episodi inediti della seconda parte di Grey's Anatomy 15. Nello stesso giorno e sempre in prima serata prosegue ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 14×16 e 14×17 su La7 : Grey’s Anatomy 14, due nuovi episodi questa sera su La7: la trama Questa sera, lunedì 25 febbraio, andranno in onda su La7 due nuovi episodi del seguitissimo Medical-Drama firmato Shonda Rhimes. Le vicende della talentuosa Meredith Grey e del suo team torneranno ad appassionare i telespettatori con due nuovi episodi, inediti in chiaro, della quattordicesima stagione. In particolare saranno trasmesse la 14×16 e la 14×17 che ...

La seconda parte di Grey's Anatomy 15 da stasera su FoxLife (Sky 114) : Il conto alla rovescia per la seconda parte di GREY’S Anatomy è cominciato. Dopo la pausa, il medical drama tornerà lunedì 25 febbraio alle 21:05 su FoxLife (114, Sky) con l’episodio “Riparo dalla tempesta” (Shelter from the Storm). Infatti, sarà proprio un altro titolo di una canzone di Bob Dylan a dare il nome alla puntata d’apertura di questa seconda...

Grey’s Anatomy 15 - il nono episodio scioglierà i triangoli : i dubbi di Meredith e di Owen : Dopo la pausa, Grey’s Anatomy tornerà lunedì 25 febbraio alle 21:00 su FoxLife (114, Sky) con l’episodio “Riparo dalla tempesta” (Shelter from the Storm), il nono episodio della 15esima stagione. Avevamo lasciato i nostri nel bel mezzo di una tempesta di vento che aveva paralizzato Seattle, gli ascensori del Grey’s Sloan Memorial Hospital e i nostri protagonisti. Nel nono episodio gli ascensori torneranno a funzionare, sciogliendo tutti i ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×09 su Sky : la tempesta continua : Grey’s Anatomy 15 ritorna il 25 febbraio su FoxLife: la trama Dopo due mesi di pausa, la seconda parte della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy sta per tornare sui teleschermi italiani. L’appuntamento è per il 25 febbraio alle 21.10, su FoxLife. L’ultimo episodio trasmesso risale ormai a dicembre e, come in ogni “middle season finale” che si rispetti, la 15×08 si è conclusa con molte questioni in ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x16 : Meredith tra Alex e DeLuca : Giovedì prossimo, in America, andrà in onda il quindicesimo episodio di Grey's Anatomy. La puntata in questione permetterà al Medical-Drama di entrare nella storia della televisione mondiale come il più longevo di tutti i tempi. La 15x15, tuttavia, non sarà l'ultima puntata della stagione. Le Anticipazioni e gli spoiler circa le puntate successive continuano, infatti, ad invadere il web. Sinossi ufficiale 15x16: "Blood and Water" Nelle scorse ...

Grey’s Anatomy 15 verso l’addio di Amelia alla serie? Anticipazioni e promo 15×15 : Grey's Anatomy 15 sta preparando il terreno per uno (o forse più) episodi dedicati al personaggio di Amelia Shepherd e a giudicare dal tono del quattordicesimo non ci sarà certo da gioire. La situazione per la Shepherd sembra precipitare quando, durante un'overdose di massa in un parco pubblico, sia Betty/Britney che il suo fidanzatino restano coinvolti dopo aver assunto oppiacei. Entrambi finiscono in ospedale, ma mentre la ragazza supera un ...

Grey’s Anatomy : top 5 finali di stagione più belli di sempre : Grey’s Anatomy: i finali di stagione migliori di sempre Grey’s Anatomy è famoso per aver messo in scena alcune delle puntate più emozionanti del panorama televisivo internazionale. Nonostante ogni episodio sia una potenziale bomba pronta ad esplodere,è la trama delle puntate conclusive che preoccupa maggiormente i fan. Incidenti mortali, tragedie, addii inaspettati, suspense e adrenalina contraddistinguono, da sempre, gli ultimi ...

Grey’s Anatomy 15X15 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X15 We Didn’t Start the Fire va in onda giovedì 28 febbraio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X15: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X15 si intitola We Didn’t Start the Fire ispirato all’omonimo brano di Billy ...

Grey's Anatomy 15 - Chandra Wilson : 'Dirigere l'episodio dei record è stato un onore' : Le avventure di Meredith Grey e dei più famosi medici di Seattle continuano ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo. Grey's Anatomy, il telefilm creato da Shonda Rhimes, si appresta a raggiungere uno straordinario traguardo. Con l'episodio in onda il 28 febbraio, infatti, si aggiudicherà il titolo di Medical-Drama più longevo di tutti i tempi battendo "E.R. Medici in prima linea". Le anticipazioni e gli spoiler circa i prossimi ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×16 : scelte difficili : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×16: la trama La quindicesima stagione di Grey’s Anatomy si sta ufficialmente avvicinando al tanto atteso traguardo dei 332 episodi. Un numero che assicurerà al telefilm il primo posto nella speciale classifica dei Medical-Drama più longevi di tutti i tempi. Battendo “E.R. Medici in prima linea”, Grey’s Anatomy entrerà dunque nella storia della televisione americana ed ...

Come sarà Grey’s Anatomy 15×15 - l’episodio da record di longevità (trama e foto) : “Continuiamo ad andare avanti” : Con l'episodio in onda negli Stati Uniti il 28 febbraio, il quindicesimo di questa stagione, Grey's Anatomy diventerà ufficialmente la serie drammatica a tema medico più longeva di tutti i tempi, raggiungendo quota 332 episodi e superando il record attualmente detenuto da ER - Medici in prima linea, che si concluse nel 2009 con 331 episodi. A dirigere l'episodio sarà una veterana del cast, Chandra Wilson, presente sin dal primo episodio di ...