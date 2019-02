Chioggia | Guardia Costiera salva 18 persone dell’equipaggio di una nave mercantile

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Nella serata odierna ladiha tratto in salvo le 18di equipaggio che si trovavano a bordo delHALA B,Bulk Carrier di 115 metri battente bandiere Belize. Ilsi trovava alla fonda in rada aquando si è verificato un principio di incendio in sala macchine. Tutti i membritratti in salvo sono in buono stato di salute. Sul luogo sono intervenute , sotto il coordinamento dellache sta dirigendo le operazioni , motovedette di, un mezzo dei VV.F e 6 rimorchiatori tutt’ora impegnati nel tentativo di estinguere l’incendio .Il carico dellarisulta essere legname.L'articolo18dell’equipaggio di unaMeteo Web.

andreacomparato : NAVE CARGO VA A FUOCO AL LARGO DELLE BOCCHE DI PORTO DI CHIOGGIA: NESSUN FERITO O INTOSSICATO, TUTTI EVACUATI - Poc… - BakyDon : RT @ultimenotizie: Sei obblighi di dimora, 15 indagati, 16 perquisizioni e sequestrate 7 auto di lusso: è questo l'esito di un operazione a… - michele_vencato : RT @ultimenotizie: Sei obblighi di dimora, 15 indagati, 16 perquisizioni e sequestrate 7 auto di lusso: è questo l'esito di un operazione a… -