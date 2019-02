OPPO ci mostra il suo smartphone pieghevole | che è simile a Huawei Mate X

Mwc 2019 - OPPO mostra la tripla fotocamera con zoom 10x : Barcellona – Al suo Innovation Event, di fatto la prima conferenza stampa di uno dei big al Mobile World Congress 2019, Oppo ha presentato l’innovativa tecnologia dello zoom 10x lossless. Un’innovazione che migliora l’esperienza degli utenti e offre a tutti l’Opportunità di scattare fotografie in stile professionale, senza comprometterne la qualità. Lo zoom 10x lossless include una struttura a tripla fotocamera con una fotocamera ...

OPPO ci mostra di cosa sarà capace il suo smartphone con zoom 10X : OPPO potrebbe avere un asso nella manica con cui stuzzicare la curiosità di tanti visitatori del Mobile World Congress 2019. Ecco tutti i dettagli L'articolo OPPO ci mostra di cosa sarà capace il suo smartphone con zoom 10X proviene da TuttoAndroid.

Con Fortune Island - Forza Horizon 4 si dimostra fin trOPPO generoso - articolo : In numerose occasioni abbiamo lodato la meravigliosa serie di racing game open-world di Playground Games, Forza Horizon, per la sua spiccata generosità. Adesso però stanno esagerando.La prima espansione di Forza Horizon 4, Fortune Island, è stata pubblicata qualche settimana fa. Come pacchetto è soddisfacente anche se non lo definiremmo 'sontuoso'. La sua nuova mappa consiste in una piccola isola nel lontano Mare del Nord, dove un minuscolo ...

Kendall Jenner dimostra che non è mai trOPPO freddo per indossare un bikini : Visualizza questo post su Instagram fuck it's cold Un post condiviso da Kendall , @KendallJenner, in data: Dic 29, 2018 at 5:43 PST La modella più pagata al mondo ha ...

Castellammare - Rimossa la Sint dall'odg del consiglio comunale - le OPPOsizioni : «Il sindaco dimostra di essere un omminicchio» : 'Paura di parlare di Sint? Paura di parlare della camorra? Con la convocazione del consiglio comunale la maggioranza, coadiuvata dal presidente Ungaro, dimostra di non essere in grado di amministrare ...