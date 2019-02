Infortunio Papu Gomez | ultimissima | ecco quando tornerà in campo

serieanews

: Atalanta, infortunio Papu Gomez: quando rientra e tempi di recupero | Serie A 2018-2019 - infoitsport : Atalanta, infortunio Papu Gomez: quando rientra e tempi di recupero | Serie A 2018-2019 - CalcioNews24 : Infortunio Gomez: il Papu salta Torino-Atalanta - Nicco_D612 : -

(Di lunedì 25 febbraio 2019)- Sorride Gasperini e sorridono tutti i tifosi dell’Atalanta.si prepara a far ritorno indopo l’ultimo forfait nell’ultimo match di campionato. Ko totalmente superato e l’argentino quest’oggi si è allenato anche regolarmente con il gruppo. Un sorriso anche per i fantallenatori, i quali potranno contare in maniera certa e …L'articoloinproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....