Gianni Alemanno condannato a 6 anni per mafia capitale

huffingtonpost

: Gianni #Alemanno condannato a sei anni di carcere nell'inchiesta sul Mondo di Mezzo - giornalettismo : Gianni #Alemanno condannato a sei anni di carcere nell'inchiesta sul Mondo di Mezzo - RaiNews : Inchiesta Mondo di Mezzo, ex sindaco di #Roma Gianni #Alemanno condannato a 6 anni di carcere per corruzione e fina… - SkyTG24 : #UltimOra #MafiaCapitale, l'ex sindaco di Roma Gianni #Alemanno è stato condannato a 6 anni con l'accusa di corruzi… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) L'ex sindaco di Romaè statoa seicon l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. La sentenza è stata emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma.si professa innocente e annuncia il ricorso in appello: "Una sentenza sbagliata. Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sono innocente l'ho detto sempre e lo ribadirò davanti ai giudici di secondo grado".Durante l'udienza dell'8 febbraio scorso il pm Luca Tescaroli chiedeva una condanna a 5. Le accuse erano pesantissime, secondo i magistrati, era: "L'uomo politico di riferimento dell'organizzazioneall'interno dell'amministrazione comunale, soprattutto, in ragione del suo ruolo apicale di sindaco, nel periodo 29 aprile 2008 -12 giugno 2013 (e ...