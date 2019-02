Forlì | insegnante minacciata da un genitore | aveva chiesto maggiore impegno all' alunno

Blastingnews

(Di martedì 26 febbraio 2019) Una storia incredibile, ma alla fine non nuova, ci giunge da: la Uil Scuola ha infatti denunciato una vicenda che si è verificata qualche settimana fa, in una scuola elementare nella provincia di. Qui un papá, il 22 febbraio scorso, ha accompagnato il figlio a ritirare la pagella alla fine del primo quadrimestre e proprio durante questa occasione, l’uomo ha aggredito verbalmente l’, inveendo contro di lei e la sua dignitá professionale.Il sindacato ha reso noto che ilha apostrofato la maestra con parole offensive della dignità professionale, criticato terribilmente il suo metodo di insegnamento e, infine, avanzato anche generiche minacce su come avrebbe interessato politici e reti televisive per fare emergere il fatto all'opinione pubblica....