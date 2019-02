Ecco che succede | quando ti allei con uno più populista di te

Icardi-Juventus - Ecco perchè si può davvero : la mossa bianconera : ICARDI JUVENTUS- Mauro Icardi potrebbe vestire la maglia della Juventus in vista della prossima stagione. Solo fantacalcio? Forse per il momento sì, ma attenzione ai prossimi retroscena in vista dell’estate. Lo stesso Paratici, nelle scorse settimane, ha lasciato la porta aperta, ammettendo: “Icardi, se ne parlerà in estate”. Una risposta che avrebbe infastidito Marotta, il […] More

Ecco perché lo scrutinio dei voti procede così a rilento : Le in si sono svolte ma lo procede molto a rilento. perché? Il risultato reale delle urne, aperte per lo scrutinio fino alle 7, si farà attendere: i dati, secondo quanto ha fatto sapere la Regione ...

Juve - senti Cairo : “Vittoria Atletico Madrid? Si sapeva - Ecco perchè” : Urbano Cairo, presidente del Torino, intervistato ai microfoni di “Radio 24″, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul successo dell’Atletico Madrid sulla Juventus, esprimendo il suo punto di vista a riguardo. Porte aperte per le speranze bianconere in vista del ritorno, ma il presidente granata ha sottolineato la grande forza dei […] More

Il Segreto non va in onda in prima serata domani su Rete 4 : Ecco perché : Gioco di squadra per aiutare l'ammiraglia. Si può sintetizzare così la strategia adottata in casa Mediaset per la prima serata di domani, martedì 26 febbraio 2019; in occasione della eccezionale messa in onda di Segreti e delitti su Canale 5, Rete 4 si priverà di uno dei suoi gioiellini da prime time. Infatti, domani non è previsto in palinsesto Il Segreto, la soap spagnola che, evidentemente, avrebbe rischiato di rosicchiare qualche ...

Ci sono alimenti che proteggono i denti : Ecco cosa mangiare per evitare carie e altri fastidiosi disturbi : La salute dei denti passa soprattutto per gli alimenti. Ce ne sono alcuni che ci aiutano a mantenerli sani e a proteggerli dalla carie. Si tratta dei cosiddetti alimenti anticariogeni, ovvero che aiutano a contrastare l’insorgenza della carie. Di questi fanno parte tutti tutti quei cibi che richiedono una masticazione più robusta, durante la quale ‘puliscono’, disinfettano e massaggiano denti e gengive; quelli che contengono ...

Sgarbi a Che tempo che fa : “Code ai musei sono popolo o élite? Questo è il tempo perfetto per l’arte”. Ecco la sua spiegazione : Ospite di Che tempo che fa, di Fabio Fazio su Rai1, Vittorio Sgarbi interviene sul dibattito se l’arte sia da considerarsi appannaggio dell’élite o per il popolo. “Le code per accedere alle mostre sono popolo. Il nostro è il tempo migliore per l’arte, il tempo perfetto. Noi adesso godiamo di un accesso a luoghi che prima erano interdetti” e continua: “oggi 8 milioni di persone visitano i musei Vaticani. Che poi non li capiscano conta poco, ...

Chelsea - Kepa prova a fare chiarezza dopo il gran rifiuto : “ho parlato con Sarri - Ecco cosa ci siamo detti” : Il portiere dei blues ha provato a fare chiarezza circa quanto successo nel finale del match con il Manchester City Quanto avvenuto nella finale di Carabao Cup tra Chelsea e Manchester City resterà impresso nella mente dei tifosi dei blues, che mai avevano assistito al rifiuto del cambio da parte di un proprio giocatore. AFP/LaPresse Protagonista il portiere Kepa, che ha rifiutato il cambio con Caballero stabilito da Sarri negli ultimi ...

Allegri : nessun senso alle critiche e contestazioni - Ecco perchè : Massimiliano allegri, dopo le ultime sfide di campionato e Champions League sarebbe finito sulla graticola dei tifosi bianconeri. Indice puntato contro il tecnico per un chiaro motivo: squadra poco lucida, poca coralità nella manovra e fase offensiva affidata solo ed esclusivamente all’intraprendenza individuale dei singoli. perchè non ha senso criticare allegri in questa fase della […] More

Fifa 19 : TOTW 24 Predictions : Ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°24 che verrà annunciata mercoledì 27 febbraio Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 24 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...

Banca Etruria - archiviato papà Boschi per falso/ Ecco le accuse che restano a carico : papà di Maria Elena Boschi archiviato per l'accusa di falso in prospetto: caso Banca Etruria, Ecco cosa rimane di accusa a suo carico

Vi hanno mai negato un mutuo? Ecco forse perché : Mutuo a tasso fissoMutuo a tasso variabileMutuo Cap (o Capped Rate)Durata variabileOpzione sospensione della rataL’accensione di un mutuo da un lato è una conquista ambita, dall’altro l’inizio di una «condanna» che dura anni. Ma aldilà di come si interpreta questo passaggio della vita, un mutuo spesso è indispensabile, ad esempio, per comprare la prima casa. Ottenerlo non è impresa semplice, soprattutto per i giovani, e ancor di più per ...

Presentatori Oscar 2019 : Ecco perché mancano dopo 30 anni : Presentatori Oscar 2019: ecco perché mancano dopo 30 anni Cerimonia Oscar 2019 Non succedeva dal 1989 che la serata di premiazione degli Oscar non avesse dei veri e propri Presentatori. perché? Si tratta delle conseguenze del caso che ha visto coinvolto Kevin Hart. In particolare colui che era stato scelto dalla produzione per presentare l’edizione 2019 è stato attaccato per alcuni tweet di qualche anno fa, offensivi nei confronti dei ...

MotoGp – Test Qatar - il lavoro in pista a Losail soddisfa Vinales : “Ecco perchè sono felice” : Maverick Vinales positivo e soddisfatto al termine della seconda giornata dei Test di MotoGp in Qatar: le parole dello spagnolo della Yamaha E’ andata in scena oggi la seconda giornata di Test di MotoGp in Qatar: Alex Rins è stato il più veloce sul circuito di Losail, seguito da un ottimo Maverick Vinales e da un sorprendente Quartararo. Lo spagnolo della Yamaha è apparso soddisfatto al termine del lavoro svolto oggi in pista in ...

Fiorentina-Inter - il VIDEO del tocco di petto di D’Ambrosio : Ecco l’episodio che ha fatto infuriare i nerazzurri : Il VIDEO dell’episodio che ha fatto infuriare l’Inter: ecco il tocco di petto di D’Ambrosio, ritenuto tocco di mano dall’arbitro Abisso Un finale infuocato nell’interminabile sfida tra Fiorentina e Inter: tutt’Italia sta attualmente dibattendo sul fallo non fallo fischiato dall’arbitro Abisso sul finale del match, che ha regalato ai viola il gol del pareggio. Il giudice di gara, dopo aver ...