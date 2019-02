Xbox E3 2019 | Microsoft presenterà le due nuove console e Halo Infinite sarà il gioco di

E3 2019 decisivo per la next gen - Xbox aprirà le danze? : Sarà un E3 2019 molto atipico quello che prenderà il via agli albori dell'estate di quest'anno. L'assenza di Sony e di Playstation è stata ormai confermata da svariati mesi, con i vari competitor del colosso nipponico che chiaramente non perderanno l'occasione propizia di riempire un vuoto che fa un certo rumore. Il maggiore tra questi ultimi, manco a dirlo, e Microsoft, che con la sua Xbox One ha dato battaglia (finché ha potuto) allo ...

Xbox Scarlet - notizie sui giochi all'E3 2019? : Sembra che Microsoft si stia preparando per un E3 2019 molto interessante. Stando alle indiscrezioni del momento infatti, alla prossima fiera del videogioco losangelina MS dedicherà dello spazio a Gears of War 5, titolo che molti appassionati della serie si aspettano proprio per la nuova generazione videoludica. Ma si parlerà anche di Halo Infinite, il quale dovrebbe raggiungere anch'esso la nuova console, e il cui lancio sarebbe programmato per ...

Previsioni Games With Gold di marzo 2019 - i possibili giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 : Siamo ormai a fine mese, e Microsoft si appresta ad annunciare i suoi Games With Gold di marzo 2019. Come tutti i fedelissimi della casa di Redmond già sapranno, si tratta di una selezione di videogiochi da poter scaricare gratuitamente tanto su Xbox One quanto sulla più vetusta Xbox 360. Unico requisito per procede al download gratuito sulla vostra console è quello di essere abbonati al servizio Xbox LIVE Gold, esattamente come accade nella ...

World War Z sarà disponibile da aprile 2019 su PC - Xbox One e PC : Tramite un recente comunicato, Saber Interactive (in partnership con Focus Home Interactive) ha annunciato che World War Z, l'attesissimo gioco ispirato all'acclamato film d'azione di Paramount Pictures, sarà disponibile il 16 aprile 2019 per PS4, Xbox One e Windows PC tramite l'Epic Games store. Per festeggiare l'annuncio della data d'uscita, è ora possibile effettuare il pre-order di World War Z. Tutti i pre-order di World War Z conterranno ...

Games With Gold febbraio 2019 : ecco i giochi gratuiti per Xbox : 31/01/2019 Scienza e tecnologia I quattro titoli scelti sono Bloodstained: Curse of the Moon, Super Bomberman R, Assassin's Creed Rogue e Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy Microsoft ha annunciato i Games With ...

Annunciati Games With Gold di febbraio 2019 : i giochi gratis per Xbox One : Come è ormai tradizione, anche per febbraio 2019 Microsoft ha annunciato quali saranno i Games With Gold. Si tratta di una selezione di videogiochi gratuiti per Xbox One e Xbox 360 pensata per i fedelissimi della "grande M". Quattro titoli a rotazione mensile, da godere sulle due console del colosso di Redmond a patto di essere abbonati al servizio Xbox LIVE Gold. In attesa della scontata risposta della rivale Sony con la Instant Game ...

La promessa di Phil Spencer : preparatevi a un grandissimo E3 2019 per Xbox : Come ormai sappiamo da un paio di mesi, Sony e l'universo PlayStation non saranno presenti all'E3 2019. La notizia ha indubbiamente un peso non irrilevante anche per Microsoft e Nintendo, gli altri due grandi produttori di console che ora non devono preoccuparsi in alcun modo della conferenza della rivale e che anzi dovrebbero cercare di sfruttare al meglio questa assenza.Phil Spencer, capo della divisione Xbox, sa bene che si tratta di una ...

Xbox E3 2019 : secondo Phil Spencer sarà un grande evento : Appena 2 giorni fa il responsabile della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer, e il direttore di Xbox Live, Larry Hryb, hanno tenuto un interessante podcast rivelando alcuni dettagli in merito al futuro di Xbox. Spencer ha riconfermato l’arrivo sul mercato di nuovi progetti sviluppati sia da Playground Games che da Rare, due dei migliori studi acquistati dal Colosso di Redmond avendo realizzato rispettivamente l’intera serie ...

L'abbonamento a Xbox Game Pass non subirà alcun aumento di prezzo nel 2019 : Come segnala Gamepur, Mike Ybarra, corporate vice president di Xbox, ha condiviso alcune informazioni interessanti sul servizio Xbox Game Pass.Ybarra ha parlato del servizio basato su abbonamento di Microsoft in un paio di tweet in risposta a delle domande dei fan.In questa occasione ha negato che Microsoft stia cercando di aumentare il prezzo delL'abbonamento nel 2019, analoGamente a quanto sta accadendo su Netflix.Read more…

Xbox Studio annuncia "nuove tecnologie Microsoft" in arrivo nel 2019 : Come riporta Gamestop, in un post dedicato sul suo blog, Microsoft augura un buon 2019 all'intera community e mette sul piatto una serie di interessanti novità. Vediamole insieme.Se per l'anno appena cominciato le prospettive degli utenti Xbox possono essere interessanti sul fronte delle esclusive, con l'arrivo di Crackdown 3, Ori and the Will of the Wisps, Gears 5, Minecraft: Dungeons e la nuova espansione di Sea of Thieves ("The Arena"), il ...

CES 2019 : il boss di Xbox parla della partnership con AMD per le "piattaforme future" : Durante il keynote di AMD al CES 2019, il boss di Xbox, Phil Spencer, è salito sul palco e ha parlato brevemente della partnership con AMD per le "piattaforme future", riporta IGN.parlando di AMD, Spencer ha dichiarato: "mentre attendiamo con impazienza le piattaforme future che stiamo costruendo, le partnership e le innovazioni che abbiamo visto in passato hanno portato a ciò che siamo stati in grado per fare oggi, penso che saranno di ...

Il 2019 sarà l’anno di Xbox One? Microsoft pronta a sorprendere : Gli anni passano e le nuove console cominciano a divenire chiacchierate nei salotti videoludici, ma la sfida tra Xbox One e PS4 è tutt'altro che conclusa. La console di casa Microsoft non è per nulla pronta ad alzare bandiera bianca e dichiarare la sua resa, ma si appresta invece a vendere cara la pelle già nel corso di questo nuovo anno che è appena cominciato. Prima di fiondarsi verso una probabile nuova generazione videoludica Xbox One ha ...

Xbox Game Pass : I primi giochi di Gennaio 2019 : Il 2019 è arrivato portando con se i primi nuovi giochi nel catalogo Xbox Game Pass, riservati a tutti coloro che sono abbonati al servizio, scopriamoli insieme. I nuovi giochi Xbox Game Pass di Gennaio 2019 A partire da oggi se siete abbonati al servizio Xbox Game Pass di Microsoft, potrete scaricare e giocare senza costi aggiuntivi il primo Episodio di Life is Strange 2 e ARK: Survival Evolved. Nel corso dei prossimi giorni ...