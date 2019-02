Salvini e l' idea di spaccare i 5 Stelle

Matteo Salvini - l'avvertimento a una nave Ong tedesca : 'Se pensano di venire in Italia - cambino idea' : Nel giorno del voto sul caso Diciotti della giunta per le autorizzazioni del Senato, Matteo Salvini rilancia un nuovo avvertimento nei confronti di una nave Ong, stavolta un'imbarcazione tedesca ...

Matteo Salvini - l'avvertimento a una nave Ong tedesca : "Se pensano di venire in Italia - cambino idea" : Nel giorno del voto sul caso Diciotti della giunta per le autorizzazioni del Senato, Matteo Salvini rilancia un nuovo avvertimento nei confronti di una nave Ong, stavolta un'imbarcazione tedesca avvistata nel Mediterraneo. "Mi risulta ci sia una nave di una Ong tedesca che si sta dirigendo verso la

Matteo Salvini : “Mi dicono di far saltare il governo - ma ho dato la mia parola e non cambio idea” : Matteo Salvini rassicura i Cinque Stelle e garantisce che il governo non cadrà neanche nel caso di un processo sulla Diciotti: "C’è chi dice ‘adesso la Lega è il primo partito, se fai saltare tutto chissà quanti parlamentari in più avrai’. Io rispondo che ho dato la mia parola e la mia parola vale più dei sondaggi. Io non cambio idea".Continua a leggere

Tav - Salvini : “Dati un po’ strani. Leggerò le carte ma resto della mia idea”. Referendum? “Io favorevole” : “Oggi ho passato quasi tutta la giornata occupandomi di pastori, stanotte mi leggo la Tav, ma chi l’ha letta mi dice che ci sono dati un po’ strani che ci confermano l’idea di andare avanti”. Lo dice Matteo Salvini, all’ingresso alla Camera per l’assemblea dei gruppi della Lega. “Se è contato come un danno il fatto che la gente consuma meno benzina perché va in treno per me quello è un vantaggio, ...

Tav : Salvini - 'resto della mia idea - chi ha letto l'analisi mi parla di dati strani' : 'Oggi ho passato quasi tutta la giornata occupandomi di pastori ', ma 'stanotte mi leggo la Tav', dice Matteo Salvini a proposito dell' analisi costi-benefici del ministero dei Trasporti, che boccia l'...

Tav - Salvini : 'Leggerò le carte ma resto della mia idea' : Dopo la pubblicazione dell'analisi costi-benefici, sulla Tav il leader della Lega, Matteo Salvini, va avanti per la sua strada. "Leggerò tutte le carte perché ho il rispetto del lavoro di tutti - ha ...

Tav : Salvini - "resto della mia idea - chi ha letto l'analisi mi parla di dati strani" : "Oggi ho passato quasi tutta la giornata occupandomi di pastori", ma "stanotte mi leggo la Tav", dice Matteo Salvini a proposito dell'analisi costi-benefici del ministero dei Trasporti, che boccia l'infrastruttura. "Chi l'ha letta mi dice che ci sono dati un po' strani che ci confermano l'idea di andare avanti. Se è contato come un danno il fatto che la gente consuma meno benzina e meno autostrade perché va in treno per me quello ...

Tav - analisi costi benefici negativa. Salvini : resto della mia idea : A noi basta come analisi costi-opportunità, in una fase delicata per l'economia, in cui va messo al centro il lavoro. E'una grande occasione per dare lavoro a 50mila persone. Io l'analisi già l'ho ...

Tav - Lega : l'analisi costi-benefici non è il vangelo. Salvini : resto della mia idea : ... ero un No Tav vedendo i costi e il traffico', dice all'agenzia Adnkronos Marco Ponti, capo della commissione per l'analisi costi-benefici della Tav e professore in pensione di Economia applicata al ...

L'idea del Cav : "Salvini in divisa faccia cadere il governo" : "Maduro - sottolinea il leader di Fi - ci ha addirittura ringraziato perché siamo l'unico Paese europeo a non aver preso le distanze da uno degli ultimi dittatori comunisti nel mondo. Peggio, abbiamo ...

Salvini : "Lauro inneggia alla droga? Mi fa schifo solo l'idea" : ' È terribile: mi fa schifo solo l'idea '. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato Rolls Royce , il brano presentato al Festival di Sanremo da Achille Lauro . Secondo Striscia la ...

"La canzone di Achille Lauro inneggia alla droga? Mi fa schifo solo l'idea". Salvini dice la sua su Rolls Royce : Striscia la Notizia intervista Matteo Salvini sul brano presentato al Festival di Sanremo da Achille Lauro. Secondo il Tg satirico di Antonio Ricci il testo del cantante trap sarebbe un inno alla droga, in particolare all'ecstasy. Interrogato sull'argomento da Ghione, il ministro dell'Interno ha detto: "È terribile: mi fa schifo solo l'idea". E ancora: "Mi sembra che stia ammiccando, non è la macchina. Anche perché cita ...

Diciotti - Salvini avverte : niente scherzi. Ira di Di Maio : hai cambiato idea : La scarna nota targata fonti M5S parla di «cambio di posizione assunto da Matteo Salvini». E dietro a questa frase c'è tutta la rabbia di Luigi Di Maio per la mossa a sorpresa...

Diciotti - Conte : me ne assumo la responsabilità | Salvini cambia idea sul processo | Di Battista : M5s voterà sì : Nel giorno in cui il vicepremier chiede ai senatori un passo indietro sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, trapelano indiscrezioni dei funzionari del Viminale di cui "la ricostruzione del Tribunale dei Ministri non ha tenuto conto".