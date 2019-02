Piacenza | Salvini visita in cella l' uomo che sparò a un ladro | potrebbe chiedere la grazia

Blastingnews

: Piacenza, #Salvini visita in carcere imprenditore che sparò a ladro - SkyTG24 : Piacenza, #Salvini visita in carcere imprenditore che sparò a ladro - Agenzia_Italia : #Salvini è andato a trovare nella prigione di Piacenza #AngeloPeveri, condannato a 4 anni per aver sparato a un lad… - Corriere : Salvini dall’imprenditore in cella perché sparò a un ladro (non per legittima difesa) -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Angelo Peveri, piacentino di 57 anni, da alcuni giorni si trova nel carcere diper scontare una pena di 4 anni e 6 mesi in seguito ad una condanna resa definitiva da una sentenza della Corte di Cassazione. Al termine del terzo grado di giudizio, l'è stato giudicato colpevole di tentato omicidio per aver sparato ad unche stava cercando di derubarlo in un cantiere di sua proprietà.La vicenda dell'imprenditore ha avuto una grande eco mediatica perché il 57enne negli ultimi anni ha subito circa 90 furti nei cantieri e nei capannoni dell'azienda di costruzioni e movimento terra di sua proprietà. Proprio per tutelarsi da questi ripetuti fenomeni criminali, aveva deciso di installare una serie di apparecchi di allarme, e la notte del 6 ottobre 2011 accadde il fatto che lo ha portato in carcere....