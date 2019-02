Parma-Napoli | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale 0-4

Live Parma-Napoli 0-4 Ounas entra e firma il poker : Parma e Napoli si affrontano oggi al Tardini. Scendono in campo due squadre che non stanno per nulla vivendo un buon momento di forma: i ducali vengono infatti dalla sconfitta di Cagliari subita in...

Parma-Napoli : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale (0-3) : Parma-Napoli: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Parma-Napoli 81′ Sinistro di Siligardi dal limite d’area. Palla bloccata agevolmente da Meret. 80′ TERZA SOSTITUZIONE NAPOLI: ESCE MILIK, AUTORE DI UNA DOPPIETTA, ENTRA OUNAS. 79′ Fallo in attacco di Verdi su Biabiany. Punizione già battuta dal Parma. 78′ SECONDA SOSTITUZIONE PER IL ...

Live Parma-Napoli 0-2 Ripresa sul doppio vantaggio : Parma e Napoli si affrontano oggi al Tardini. Scendono in campo due squadre che non stanno per nulla vivendo un buon momento di forma: i ducali vengono infatti dalla sconfitta di Cagliari subita in...

Parma-Napoli - gol pazzesco di Milik : la punizione sotto la barriera è geniale! [VIDEO] : Il Napoli si porta sullo 0-2 in casa del Parma grazie ad uno splendido gol di Arek Milik: il centravanti polacco beffa Sepe su punizione facendo passare la palla sotto la barriera Il Napoli chiude il primo tempo 0-2 in casa del Parma. Dopo la rete di Zielinski che ha sbloccato il risultato, è arrivato il raddoppio di Milik, capace di segnare un gol pazzesco su punizione. L’attaccante polacco, vista la posizione a pochi passi ...

Parma-Napoli 0-2 La Diretta Vantaggio di Zielinski - raddoppio di Milik : Parma e Napoli si affrontano oggi al Tardini nella partita delle ore 18. Scendono in campo due squadre che non stanno per nulla vivendo un buon momento di forma: i ducali vengono infatti dalla ...

Parma-Napoli 0-2 : risultato e cronaca in diretta live : Parma-Napoli, 25ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Live Parma-Napoli 0-2 Primo tempo - dominio azzurro : Parma e Napoli si affrontano oggi al Tardini. Scendono in campo due squadre che non stanno per nulla vivendo un buon momento di forma: i ducali vengono infatti dalla sconfitta di Cagliari subita in...

Live Parma-Napoli 0-2 Milik è il re delle punizioni : Parma e Napoli si affrontano oggi al Tardini. Scendono in campo due squadre che non stanno per nulla vivendo un buon momento di forma: i ducali vengono infatti dalla sconfitta di Cagliari subita in...

Parma-Napoli : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale (0-2) : Parma-Napoli: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale La cronaca in tempo reale del primo tempo di Parma-Napoli 38′ Ammonito Milk per un fallo su Gagliolo. Ha allargato troppo il braccio il polacco. Punizione già battuta dal Parma. 36′ BATTUTA DI MILIK E RETEEE!!! 2-0 PER IL NAPOLI. PASSA SOTTO LA BARRIERA E SI INSACCA NUOVAMENTE ALL’ANGOLO DESTRO LA CONCLUSIONE DELL’ATTACCANTE POLACCO CHE FA 13 ...

Parma-Napoli : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale (0-1) : Parma-Napoli: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale La cronaca in tempo reale del primo tempo di Parma-Napoli 29′ GRAN TIRO DI CALLEJON DAI 20 METRI CHE FINISCE DI POCO ALTO! VICINO AL 2-0 IL NAPOLI! 28′ Ammonito Rigoni per un fallo su Allan nella metà campo del Napoli. Punizione già battuta dagli ospiti. 27′ Sta per rientrare in campo Maksimovic. 25′ Fallo in attacco di Biabiany su Allan ...

Live Parma-Napoli 0-1 Zielinski - un gol d'autore : Parma e Napoli si affrontano oggi al Tardini. Scendono in campo due squadre che non stanno per nulla vivendo un buon momento di forma: i ducali vengono infatti dalla sconfitta di Cagliari subita in...

Parma-Napoli 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Parma-Napoli, 25ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Live Parma-Napoli 0-0 ?Ancelotti si affida a Mertens-Milik : Parma e Napoli si affrontano oggi al Tardini nella partita delle ore 18. Scendono in campo due squadre che non stanno per nulla vivendo un buon momento di forma: i ducali vengono infatti dalla...

Parma-Napoli diretta live : le formazioni ufficiali : Parma-Napoli diretta live – Dopo le partite delle 15 continua il programma valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo il Napoli sul difficile campo del Parma. La squadra di Carlo Ancelotti è chiamata a rispondere alla brutta vittoria della Juventus contro il Bologna ed anche per confermare il vantaggio al secondo posto. L’obiettivo del Napoli è quello di tornare al successo dopo due pareggi ...