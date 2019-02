Smartphone | app e social | la nuova frontiera dello spaccio

Almeno 10 applicazioni pericolose legate a DrainerBot : i 3 effetti negativi per gli Smartphone : Ci sono Almeno dieci applicazioni pericolose che da oggi dobbiamo prendere in esame, Almeno per quanto riguarda gli utenti in possesso di uno smartphone Android. Tutto nasce da DrainerBot, un codice malevolo che gira all'interno di determinate app, con cui vi ritrovate a caricare tantissimi video pubblicitari senza nemmeno esserne consapevoli. Le conseguenze per il vostro smartphone sono disastrose, considerando il fatto che i ricercatori in ...

Smartphone - vendite ferme. Giù Apple - vola Huawei. La lunga corsa da Nokia a oggi : Le vendite di Smartphone nel mondo sono ferme, quelle di feature phone - modelli più basici - sono in calo. È il secondo anno che il mercato mostra il rallentamento. Male soprattutto Apple e Samsung, mentre sale Huawei. Nel longform del Sole 24 Ore la cavalcata dei cellulari dagli albori a oggi...

App NoiPa per gli statali : cedolino scaricabile sullo Smartphone : Nuovi servizi per gli statali nel segno dell’innovazione: arriva la prima l’App NoiPa ufficiale, la piattaforma informatica unificata dei servizi di natura giuridico-economico della Pubblica Amministrazione gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che consentirà a oltre due milioni di dipendenti pubblici di visualizzare in PDF e scaricare il cedolino stipendiale direttamente sul proprio smartphone. La prima applicazione ufficiale di ...

OnePlus appone la seconda firma per il lancio dello Smartphone 5G : coinvolti i finlandesi di Elisa : Con un annuncio ad hoc su un argomento molto caldo di questi tempi come il 5G, OnePlus tenta l'ardua impresa di oscurare qualche riflettore a Samsung L'articolo OnePlus appone la seconda firma per il lancio dello smartphone 5G: coinvolti i finlandesi di Elisa proviene da TuttoAndroid.

Russia - approvata stretta contro gli Smartphone nell'esercito : Ad esempio, proprio diverse chat e selfie postati nel 2015 dai militari del gigante slavo avevano rivelato al mondo che l'esercito del Cremlino aveva sconfinato in Ucraina e in Siria , nonostante l'...

La Duma ha approvato un disegno di legge per vietare ai militari russi di usare gli Smartphone in servizio : Martedì la Duma, la camera bassa del parlamento russo, ha approvato in grande maggioranza un disegno di legge che vieta ai militari di usare telefoni cellulari capaci di fare foto e video e avere accesso a internet mentre sono in

App per risparmiare : a portata di Smartphone : Nasce da oggi ed è scaricabile gratis una nuova app di SosTariffe.it, utile a confrontare i prezzi delle tariffe in pochi clic e come reminder

Tutto quello che sappiamo sullo Smartphone pieghevole di Samsung : Quindi si potrebbe ipotizzare la presenza del chip Qualcomm Snapdragon 855 nel resto del mondo e di Exynos 9820 in Corea del Sud. Per quanto riguarda la Ram, secondo Techradar si potrebbe trattare di ...

Nuovi smartwatch e cuffie Samsung svelati in anteprima dall’app per Smartphone - ecco come saranno : Oltre allo smartphone pieghevole, il 20 febbraio a San Francisco Samsung presenterà anche la nuova gamma di dispositivi indossabili. Comprende uno smartwatch, una fitness band (un braccialetto per sportivi) e delle cuffie senza fili. Se v’incuriosisce sapere come sono fatti, guardate le immagini in questa pagina. Non sono frutto di indiscrezioni, sono un’anticipazione ufficiale, inclusa nell’ultimo aggiornamento dell’app ...

10 app salvavita da avere sempre nello Smartphone : 112 Where ARE UAlertFlashing LightsI-ReactWrong-way driver warningbSafeRed Panic ButtonDAEdovePrimo Soccorso - Croce Rossa,Air Quality - AirVisualRischi e pericoli mortali sono sempre dietro l’angolo. Tra le armi di difesa più a portata di mano, le app lo sono letteralmente, attivabili sullo schermo dello smartphone con un semplice tocco. Proprio la loro semplicità e tempestività le rende ideali nei casi di emergenza: dalla chiamata ai soccorsi ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - la splendida iniziativa del Giappone : le medaglie saranno realizzate con Smartphone riciclati : La raccolta del materiale è iniziato nel 2017 e, secondo quanto reso noto dagli organizzatori dei Giochi, dovrebbe essere completata entro marzo Le medaglie di Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 saranno realizzate con metalli riciclati da dispositivi elettronici, compresi vecchi smartphone e laptop. La raccolta del materiale è iniziato nel 2017 e, secondo quanto reso noto dagli organizzatori dei Giochi, dovrebbe essere completata entro ...

Da rifiuto a preziosa risorsa : la parabola degli Smartphone è disegnata in Giappone e ammicca alle Olimpiadi 2020 : A prendere coraggiosamente in mano la questione dello smaltimento sono stati gli organizzatori dei prossimi Giochi Olimpici che si terranno a Tokyo L'articolo Da rifiuto a preziosa risorsa: la parabola degli smartphone è disegnata in Giappone e ammicca alle Olimpiadi 2020 proviene da TuttoAndroid.

Quali Smartphone emettono più radiazioni? Ad inizio 2019 bene Samsung - male Xiaomi - OnePlus e pure Apple : Quali smartphone fanno più male per le emissioni di radiazioni? Una nuova classifica ad inizio 2019 tiene conto dei valori Sar (Specific Absorption Rate) relativi agli smartphone ora in commercio e i risultati stupiranno non pochi lettori. Le nuove misurazioni sono state condotte dal Bundesamt für Strahlenschutz, ossia l'Ufficio federale tedesco. I risultati sono espressi in watt su chilogrammo di peso e le statistiche sono state riportate pure ...

Otto app scientifiche che trasformano lo Smartphone in un laboratorio : Lo smartphone è pieno di sensori e apparecchiature miniaturizzate: invece di usarli per scattare foto o inviare messaggi agli amici, si possono sfruttare questi strumenti per il bene della scienza. ...