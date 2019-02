Monchi lascia la Roma | a giugno andrà all' Arsenal

Monchi : 'Lasciamo tranquillo Zaniolo - ne stiamo parlando troppo' : VERONA - Intercettato nel pre partita di Chievo-Roma, anticipo della 23.a giornata di Serie A, Monchi ha parlato di Nicolò Zaniolo . Il talento giallorosso, rivelazione della stagione, sta inanellando ...

Roma - Monchi pronto a lasciare la capitale a fine stagione : Arrivato alla Roma come colui che avrebbe portato grande valore e ottimi risultai in chiave mercato, Monchi è al centro di accese discussioni anche tra i tifosi.Monchi sembra essere un uomo solo. Simbolico, in tal senso, la partita di domenica sera Roma-Milan, quando i minuti finali lo hanno visto lontano da tutto e tutti. Lontano soprattutto dalla tribuna autorità. Ramon Rodrigue Verdejo è stato indicato dalla tifoseria giallorossa quale ...

Roma - Monchi pronto a lasciare la capitale sa fine stagione : Arrivato alla Roma come colui che avrebbe portato grande valore e ottimi risultai in chiave mercato, Monchi è al centro di accese discussioni anche tra i tifosi.Monchi sembra essere un uomo solo. Simbolico, in tal senso, la partita di domenica sera Roma-Milan, quando i minuti finali lo hanno visto lontano da tutto e tutti. Lontano soprattutto dalla tribuna autorità. Ramon Rodrigue Verdejo è stato indicato dalla tifoseria giallorossa quale ...