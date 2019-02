Xbox Game Pass potrebbe approdare anche su Nintendo Switch : Microsoft e Nintendo hanno avuto durante questi ultimi anni un buon rapporto commerciale non dando mai la sensazione di rivalità, anzi, sembra quasi che le due società siano molto favorevoli a delle collaborazioni come già dimostrato con il cross-play apprezzato dall’intera community. Secondo un’indiscrezione diffusa da Direct-Feed Games, il Colosso di Redmond starebbe lavorando a stretto contatto con l’azienda giapponese per ...

L'app che aiuta i genitori a raccontare le favole ai bambini sordi : Può sembrare un paradosso: le app, da sempre accusate di isolarci rispetto a chi ci circonda, possono aiutare alcuni bambini a rompere l'isolamento cui li costringe un handicap come la sordità. Una di queste è StorySign, progettata da Huawei per tradurre un testo scritto nella lingua dei segni (Lis). Nasce da un'esigenza reale e molto importante, qualcosa che va ben aldilà del semplice “servizio” per migliorare la vita di un ...

L’app che dice ai cinesi cosa sta pensando Xi Jinping : Si chiama "Conoscere la grande nazione", l'ha diffusa il governo per trovare una forma di propaganda che raggiunga i giovani

Premier League : il Tottenham cade a Burnley - Manchester City e Liverpool possono scappare : Il Tottenham perde per 2-1 sul campo del Burnley e rischia di dire addio alle speranze di rientrare nella corsa alla vittoria della Premier League . Manchester City e Liverpool , attualmente in testa ...

Si dà uno "strappo" e parcheggia il bus sotto casa. Autista dell'Atac di Roma sospeso : A fine turno, invece di tornare in deposito, ha pensato bene di parcheggiare l'autobus sotto casa. Protagonista dell'episodio, reso noto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, è un Autista dell'Atac che è stato immediatamente sospeso."I lavoratori delle nostre aziende che non rispettano le regole vengono individuati e sanzionati - scrive la prima cittadina su Facebook -. Un Autista dell'Atac, dopo aver guidato il bus oltre i limiti ...

Mbappé su Buffon : 'Che fortuna giocare con una leggenda' - : ' Buffon è un valore aggiunto enorme in campo e fuori, forse non ci si rende conto della fortuna di avere una leggenda così nel nostro campionato: mai avrei pensato di giocare con lui e neppure contro ...

Venti tempestosi in appennino : raffiche oltre 110 km/h - spazzato via un tetto a Campo Felice : [flowplayer id="147714"] Una vera e propria tempesta di grecale sta sferzando il centro-sud Italia da questa notte a causa di una rapida irruzione gelida proveniente dalla Russia. raffiche di vento...

Rilasciata la versione 9.31 beta di app Google con qualche piccola novità : Il team di App Google ha dato il via al rilascio di una nuova beta, portando così l'applicazione Android alla release 9.31. Ecco cosa cambia L'articolo Rilasciata la versione 9.31 beta di App Google con qualche piccola novità proviene da TuttoAndroid.

La Sindone continua a non essere autentica (anche due uomini sono stati appesi a una croce per provarlo) : (foto: Getty Images) È certamente il lenzuolo più famoso e studiato al mondo. E oggi un nuovo studio, l’ennesimo, tenta di far luce sui segreti nascosti tra le sue fibre sfilacciate dalle temperie. Parliamo, ovviamente, della Sindone di Torino, il telo che secondo la tradizione cristiana avrebbe avvolto il corpo di Gesù dopo la crocifissione e che ne porterebbe impressa l’immagine. Una questione su cui fede e scienza sono divise: stando alla ...

Renzi - prima uscita pubblica dopo l’arresto dei genitori : “Fiero di essere loro figlio. Ai pm dico che non scappiamo” : Dice di essere “fiero” dei suoi genitori, nonostante questi ultimi si trovino al momento agli arresti domiciliari. Applausi. Mostra al pubblico la foto del grillino Mario Michele Giarrusso, che ai senatori del Pd ha fatto il gesto delle manette e qualche tempo fa gli augurava l’impiccagione: “Mi pare che la natura sia già stato poco clementi con lui”. Risate. Quindi il colpo di teatro: ha estratto una penna per ...