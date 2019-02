In India sono morte almeno 70 persone per aver bevuto liquore di contrabbando

Quattro soldati Indiani sono stati uccisi nello stato del Jammu e Kashmir - in India - in uno scontro con miliziani locali : Quattro soldati Indiani sono stati uccisi nello stato del Jammu e Kashmir, nel nord dell’India, in uno scontro con alcuni miliziani locali. Lo scontro è avvenuto nella zona di Pulwama, dove giovedì scorso erano morti più di 40 soldati Indiani

Almeno 17 persone sono morte per un incendio in un hotel a New Delhi - in India : Almeno 17 persone sono morte per un incendio in un hotel di New Delhi, in India. L’incendio è iniziato intorno alle tre della notte tra lunedì e martedì nell’hotel Arpit Palace, un albergo a basso costo nell’area di Karol Bagh. I vigili

In India oltre 100 persone sono morte per aver bevuto liquore prodotto con il metanolo : sono più di 100 le persone morte in India a dopo aver bevuto liquore prodotto artigianalmente e a cui era stato aggiunto metanolo, una sostanza tossica simile all’alcol usata per rendere più forti le bevande alcoliche. La polizia ha detto che la

India - ragazzo 27enne vuole denunciare i suoi genitori : 'Sono nato senza il mio consenso' : È una storia a dir poco inverosimile quella che riguarda un giovane di 27 anni, Raphael Samuel, di nazionalità Indiana. Il giovane infatti sostiene di essere nato senza il suo consenso, e per questo vorrebbe denunciare la patria potestà per averlo messo al mondo. L'uomo è un cosiddetto "antinatalista": si tratta, per essere precisi, di un movimento, nato prevalentemente sul web, che diffonde una credenza alquanto bizzarra, già sostenuta in ...

Coppa Davis - l’Italia e l’allergia all’erba. I precedenti sono 24 - ben 13 le sconfitte - l’ultima proprio con l’India nel 1985 : L’incontro tra India ed Italia valido per il primo turno della Coppa Davis di tennis si giocherà sull’erba, superficie che in passato spesso è stata indigesta agli azzurri, soprattutto all’epoca in cui sia gli US Open che gli Australian Open si giocavano su erba e quindi in questi Paesi si sceglieva anche in questa manifestazione la medesima superficie. sono 24 i precedenti dell’Italia su erba in Davis, tutti molto ...

India - le sorelle che si sono finte uomini per lavorare al posto del padre malato : L’unica fonte di sostentamento della famiglia Indiana Kumari, che vive in un villaggio rurale dell’Uttar Pradesh, era il negozio di barbiere gestito dal papà. Quando lui, quattro anni fa, si è ammalato gravemente, le figlie Jyoti Kumari e sua sorella Neha, che oggi hanno 18 e 16 anni, dopo avere tenuto chiuso il salone per qualche giorno, hanno deciso di prendere il posto del padre e di provare a gestire l’attività. L’impresa si è rivelata ...

Gli scienziati Indiani affermano che le teorie di Einstein e Newton sono sbagliate : Ma ha anche la nomea di sostituire la scienza con i miti, portando ad una cultura marginale di pseudoscienza. Molti credono, nel partito nazionalista indù Bjp di Narendra Modi, che la pseudoscienza è ...

Due scienziati Indiani : le teorie di Newton e Einstein sono errate : (foto: Anil Sharma/Getty Images. Ganesh) Affermazioni antiscientifiche sono state fatte durante l’Indian Science Congress, il principale appuntamento, in India, sulla scienza e la tecnologia, che cade una volta l’anno. Durante l’incontro, un gruppo di accademici ha dichiarato che le scoperte di Isaac Newton e Albert Einstein sono “ingannevoli”. E, sempre stando alle loro affermazioni, l’invenzione della ricerca sulle ...