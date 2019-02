huffingtonpost

: Lobby e anticorruzione - HuffPostItalia : Lobby e anticorruzione -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Si parla spesso delle "potenti" come del male assoluto. Ma nessuno si è mai preoccupato di chiedere a noi lobbisti se una maggiore garanzia di trasparenza a ogni livello e in ogni momento dell'interlocuzione e del processo che porta alle decisioni istituzionali possa rappresentare un vantaggio per la categoria. E la risposta, vi assicuro, è sì.Il 21 dicembre scorso, l'Autoritàha fatto un piccolo, ma significativo, regalo ai portatori di interesse, leggi noi lobbisti: ha pubblicato, e messo in consultazione pubblica, un Regolamento molto importante, che disciplina i rapporti fra ANAC e i lobbisti e istituisce l'Agenda pubblica degli incontri. È, a mio avviso, un rilevante riconoscimento della nostra attività, tanto importante da essere reso pubblico, senza nessuna diffidenza o ambiguità.Finalmente! La data ultima ...