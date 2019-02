L' idea di fare le leggi con i referendum ha fatto un passo avanti

La pessima idea di (non) fare le scarpe ai francesi. Di Maio al Micam : Concluso il pistolotto post luddista e parecchio incongruo sulle macchine e l’intelligenza artificiale che “nelle calzature non potrà mai sostituire l’uomo” (please, qualcuno gli spieghi che aziende e stilisti di grido realizzano i prototipi in 3D ormai da anni e che L’amica geniale con Lila ciabatt

Novità per la V edizione di BTM 2019. Una buona idea per "fare turismo" : Tanti i temi trattati come per esempio il "Wine business" diventato un business trainante dell'economia turistica alla quale si è aggiunto negli ultimi anni anche l' Enoturismo . BTM Gusto, nell'...

Mario Cipollini : “La mia idea per fare risorgere il ciclismo italiano. Una squadra tricolore con i più forti - magari un Team Rai” : Mario Cipollini ha lanciato la sua idea per fare risorgere il ciclismo italiano, il Re Leone è come sempre un vulcano e non si tira mai indietro, il mondo dei pedali è sempre al centro dei suoi pensieri e allora ha deciso di pubblicare sui suoi canali social una lettera con le sue riflessioni e le sue proposte per il futuro del nostro movimento. Tutto è partito da un discorso su Gianni Moscon (uno dei nostri migliori talenti), la “fuga di ...

ESport - quando fare i furbetti non è una buona idea - : Uno dei valori massimi dello sport è senza ombra di dubbio il fair play : giocare pulito, secondo le regole e senza ricorrere a trucchetti volti ad imbrogliare. Una questione che da sempre appassiona tutti gli appassionati e che ...

Black Mirror Bandersnatch - gli ideatori del film Netflix confessano : “Potendo tornare indietro - forse non lo faremmo” : “Se potessimo tornare indietro nel tempo probabilmente non lo rifaremmo“. A dirlo sono Charlie Brooker e Annabel Jones, gli ideatori della serie Netflix Black Mirror in un’intervista a Wired. I due hanno rivelato infatti di essersi pentiti di aver fatto anche il film Black Mirror: Bandersnatch, rilasciato a sorpresa alla fine del 2018 e accolto con gioia dai fan della serie. “Tutto è nato dal fatto che volessi fare ...

Gli ideatori di Black Mirror : Bandersnatch : “Potendo tornare indietro - forse non lo faremmo” : Quando Netflix ha rilasciato a sorpresa, alla fine del 2018, Black Mirror: Bandersnatch i fan della serie ideata da Charlie Brooker e Annabel Jones hanno gioito per la possibilità di una nuova storia, ma il pubblico in generale si è trovato di fronte a un prodotto piuttosto insolito: un film interattivo in cui lo spettatore stesso può decidere quale strada far intraprendere ai personaggi. Ambientato nel 1984, questo episodio speciale segue le ...