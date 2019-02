Zola in ospedale | complicazioni post-operatorie per il vice di Sarri

sportfair

: Zola di nuovo in ospedale: complicazioni dopo l’intervento per i calcoli biliari - sscalcionapoli1 : Zola di nuovo in ospedale: complicazioni dopo l’intervento per i calcoli biliari - sportface2016 : Gianfranco #Zola è stato nuovamente ricoverato in ospedale per complicanze post-operatorie. -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Gianfrancotorna inper ilallenatore del Chelsea Gianfranconon potrà essere in panchina accanto a Maurizionella sfida tra il Chelsea e il Malmoe di Europa League di questa sera. Ilallenatore dell’ex tecnico del Napoli si trova infatti in. Dopo l’operazione della scorsa settimana, subita per i calcoli biliari,è dovuto tornare inperintervento.L'articoloinper ildiSPORTFAIR.