Tornano le siringhe dello sballo | dobbiamo rispondere in fretta

(Di giovedì 21 febbraio 2019) A quindici anni la prima dose di eroina. Sono molte le storie di adolescenti che hanno a che fare con una piaga che sembrava essersi affievolita, ma che in realtà, come denuncia l'Osservatorio della comunità di San Patrignano, si sta di nuovo diffondendo. Lo dicono i numeri: gli ingressi in comunità sono aumentati dell'8,8% in tre anni, non solo i ragazzi ma soprattutto le ragazze.Si inizia sempre più precocemente e avviene un passaggio più rapido dalle droghe leggere a quelle pesanti in tempi e modi che ricordano, per alcuni versi, gli anni 70. Una droga che ha distrutto vite e famiglie sta tornando nelle mani dei più giovani.La culturasembra andare verso un passato che appariva ormai tale. Bastava entrare in una discoteca e ci si accorgeva subito che nel consumo di droghe, alcool o pasticche, il gruppo svolgeva un ruolo di ...